https://ria.ru/20250609/gosduma-2021685051.html
В ГД предложат позволить исключенным добровольцам лечиться в госпиталях
В ГД предложат позволить исключенным добровольцам лечиться в госпиталях - РИА Новости, 09.06.2025
В ГД предложат позволить исключенным добровольцам лечиться в госпиталях
Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:05:00+03:00
2025-06-09T00:05:00+03:00
2025-06-09T00:05:00+03:00
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить возможность гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, получившим в результате выполнения задач по предназначению, возложенных на добровольческие формирования, увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключенным из добровольческих формирований в связи с несоответствием требованиям к состоянию здоровья, проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях", - сказано в документе. В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, получившие в результате выполнения задач по контракту увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не могут обращаться и проходить лечение в военно-медицинских учреждениях. "Таким образом, добровольцы имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях только в период действия контракта о содействии, а после исключения из добровольческих формирований в связи с полученным ранением или заболеванием они такого права лишаются. Лечение им будет предоставляться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения", - отмечается в документе. Подчеркивается, что граждане, принимавшие участие в спецоперации, как военнослужащие, так и добровольцы, получившие в ходе боевых действий ранение, травму, контузию или заболевание, должны иметь право на равных условиях пользоваться и проходить лечение в военно-медицинских организациях – военных поликлиниках и госпиталях. "Также следует учесть, что лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно", - добавили авторы. По словам одного из авторов инициативы, депутата ГД Ярослава Нилова (ЛДПР), в сложившихся условиях предоставление такой возможности для добровольцев-участников СВО было бы справедливой мерой.
https://ria.ru/20250513/svo-2016670841.html
https://realty.ria.ru/20250523/gosduma-2018663226.html
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложат позволить исключенным добровольцам лечиться в госпиталях
В ГД внесут проект, позволяющий исключенным добровольцам лечиться в госпиталях
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить возможность гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, получившим в результате выполнения задач по предназначению, возложенных на добровольческие формирования, увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключенным из добровольческих формирований в связи с несоответствием требованиям к состоянию здоровья, проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях", - сказано в документе.
В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, получившие в результате выполнения задач по контракту увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не могут обращаться и проходить лечение в военно-медицинских учреждениях.
"Таким образом, добровольцы имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях только в период действия контракта о содействии, а после исключения из добровольческих формирований в связи с полученным ранением или заболеванием они такого права лишаются. Лечение им будет предоставляться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что граждане, принимавшие участие в спецоперации, как военнослужащие, так и добровольцы, получившие в ходе боевых действий ранение, травму, контузию или заболевание, должны иметь право на равных условиях пользоваться и проходить лечение в военно-медицинских организациях – военных поликлиниках и госпиталях.
"Также следует учесть, что лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно", - добавили авторы.
По словам одного из авторов инициативы, депутата ГД Ярослава Нилова
(ЛДПР
), в сложившихся условиях предоставление такой возможности для добровольцев-участников СВО было бы справедливой мерой.