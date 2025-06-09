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Глава Чувашии наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей - РИА Новости, 09.06.2025
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15:59 09.06.2025 (обновлено: 16:02 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/glava-2021824112.html
Глава Чувашии наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей
Глава Чувашии наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей - РИА Новости, 09.06.2025
Глава Чувашии наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей
Глава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова, спасшего четырех тонувших детей. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:59:00+03:00
2025-06-09T16:02:00+03:00
алатырь
олег николаев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова, спасшего четырех тонувших детей. "Вручил благодарность Дмитрию Николаевичу Попкову из Алатырского округа — человеку, который, не раздумывая, бросился на помощь и спас жизни четырёх детей. Первого июня, услышав крики о помощи на реке Суре, Дмитрий мгновенно среагировал, пересёк реку на лодке и вытащил из воды двух мальчиков и двух девочек… Его поступок — пример настоящего мужества и ответственности. Горжусь, что в Чувашии живут настоящие герои, как Дмитрий, готовые рисковать собой ради других", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Как сообщили в МВД региона, 1 июня в Алатыре после праздничной программы ко Дню защиты детей компания ребят, проживающих в одном микрорайоне города, спонтанно отправилась на реку, ничего не сказав взрослым. Они стали плескаться в воде на песчаной косе, проходящей посредине реки. Там мелко, но внезапно можно оказаться в омуте глубиной в несколько метров, что и произошло с детьми. "Дмитрий был на своей моторной лодке на противоположном берегу реки, когда услышал крики о помощи, и сразу же направил лодку в сторону ребят. Увидев тонущих детей, он вытащил из воды двух мальчиков и двух девочек 11-13 лет. Уже в лодке те сказали, что с ними была и 12-летняя Катя. Не умевшей плавать подруге дети пытались помочь изо всех сил и едва не утонули сами, но в итоге школьницу затянуло под воду и отнесло сильным течением", - говорится в сообщении МВД Чувашии. Отмечается, что после этого на протяжении нескольких дней Дмитрий вместе с отцом утонувшей девочки, другими горожанами и специалистами МЧС с раннего утра до позднего вечера искали утонувшую девочку. Ее тело было обнаружено к исходу четвертого дня поисков.
https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html
алатырь
чувашская республика (чувашия)
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алатырь, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чувашская республика (чувашия)
Алатырь, Олег Николаев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей

Глава Чувашии Николаев наградил жителя Алатыря, спасшего четырех тонувших детей

© Фото : Олег Николаев | Чувашия/TelegramГлава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова
Глава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Олег Николаев | Чувашия/Telegram
Глава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев наградил жителя Алатыря Дмитрия Попкова, спасшего четырех тонувших детей.
"Вручил благодарность Дмитрию Николаевичу Попкову из Алатырского округа — человеку, который, не раздумывая, бросился на помощь и спас жизни четырёх детей. Первого июня, услышав крики о помощи на реке Суре, Дмитрий мгновенно среагировал, пересёк реку на лодке и вытащил из воды двух мальчиков и двух девочек… Его поступок — пример настоящего мужества и ответственности. Горжусь, что в Чувашии живут настоящие герои, как Дмитрий, готовые рисковать собой ради других", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Как сообщили в МВД региона, 1 июня в Алатыре после праздничной программы ко Дню защиты детей компания ребят, проживающих в одном микрорайоне города, спонтанно отправилась на реку, ничего не сказав взрослым. Они стали плескаться в воде на песчаной косе, проходящей посредине реки. Там мелко, но внезапно можно оказаться в омуте глубиной в несколько метров, что и произошло с детьми.
"Дмитрий был на своей моторной лодке на противоположном берегу реки, когда услышал крики о помощи, и сразу же направил лодку в сторону ребят. Увидев тонущих детей, он вытащил из воды двух мальчиков и двух девочек 11-13 лет. Уже в лодке те сказали, что с ними была и 12-летняя Катя. Не умевшей плавать подруге дети пытались помочь изо всех сил и едва не утонули сами, но в итоге школьницу затянуло под воду и отнесло сильным течением", - говорится в сообщении МВД Чувашии.
Отмечается, что после этого на протяжении нескольких дней Дмитрий вместе с отцом утонувшей девочки, другими горожанами и специалистами МЧС с раннего утра до позднего вечера искали утонувшую девочку. Ее тело было обнаружено к исходу четвертого дня поисков.
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АлатырьОлег Николаев (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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