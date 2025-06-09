https://ria.ru/20250609/gladkov-2021785671.html

Программа адаптивных видов спорта появится в Белгородской области

Программа адаптивных видов спорта появится в Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2025

Программа адаптивных видов спорта появится в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать программу по развитию адаптивных видов спорта в регионе, благодаря которой более 75 тысяч... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:02:00+03:00

2025-06-09T14:02:00+03:00

2025-06-09T14:02:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать программу по развитию адаптивных видов спорта в регионе, благодаря которой более 75 тысяч инвалидов смогут заниматься адаптивной физической культурой и спортом, сообщила пресс-служба правительства региона. "До 1 июля проработать и представить на утверждение программу по развитию адаптивного спорта в регионе. Нужно определиться с формой, с перечнем конкретных мероприятий, финансированием на региональном и муниципальном уровнях, с ключевыми показателями эффективности, ответственными лицами и сроками исполнения по каждому показателю и мероприятию", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. По мнению главы региона, количество соревнований и участников должно быть большим, потому что залог успеха программы именно в соревновательной части. По данным регионального правительства, на данный момент в Белгородской области проживает более 173 тысяч инвалидов, из них — шесть тысяч детей. Общий охват людей, которые занимаются адаптивной физической культурой и спортом, составляет более 46 тысяч человек. По поручению Гладкова к 2030 году планируется вовлечь не менее 70% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – более 75 тысяч человек, от общего количества лиц данной категории, не имеющих противопоказаний к занятиям спортом. В рамках региональной программы "Доступная среда" планируется адаптировать 52 спортивных объекта и сооружения для маломобильных групп населения, увеличить количество специалистов — для них будут проводить курсы повышения квалификации и переподготовки, планируют организовать целевое обучение 107 специалистов на базе НИУ "БелГУ" и педагогического колледжа. Ежегодно планируется проводить более 450 мероприятий и соревнований среди инвалидов, участников специальной военной операции и членов их семей, в том числе в сельских территориях. Кроме того, особое внимание будет уделяться пострадавшим от атак ВСУ жителям и участникам СВО, их семьям — каждому назначат куратора от спортивной организации, который будет отвечать за вовлечение в занятия спортом. Также участники СВО после прохождения обучения смогут трудоустроиться в секции и учреждения спортивной направленности. Взрослое население сможет посещать занятия по месту жительства. А для детей с ОВЗ создадут специальные инклюзивные программы физкультурно-оздоровительной направленности, будут проводить Паралимпийские уроки с участием именитых спортсменов и мастер-классы по адаптивным видам спорта. Для профессиональных спортсменов продолжат развивать новые дисциплины, в том числе в сфере фиджитал-спорта. Талантливых спортсменов и тренеров за выдающиеся результаты будут поддерживать предоставлением стипендий и грантов на реализацию спецпроектов, добавили в правительстве региона.

https://ria.ru/20250605/deputaty-2021170964.html

https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков