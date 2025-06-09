https://ria.ru/20250609/gazprombank-2021857059.html

Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore

Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore - РИА Новости, 09.06.2025

Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore

Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore под названием "Газпромбанк Мой Кабинет". РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:25:00+03:00

2025-06-09T18:25:00+03:00

2025-06-09T18:25:00+03:00

технологии

газпромбанк

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore под названием "Газпромбанк Мой Кабинет". "Информируем, что доступное для iOS приложение под названием "Газпромбанк Мой Кабинет" является мошенническим. Не скачивайте приложение и не вводите никаких данных", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Уточняется, что приложение обнаружено в AppStore. Банк напомнил, что мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным. "Актуальные мобильные версии всегда можно найти на официальном сайте банка, а если требуется уточнить информацию, следует обратиться в службу поддержки", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20250608/moshenniki-2021581841.html

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технологии, газпромбанк