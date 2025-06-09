https://ria.ru/20250609/gaza-2021809442.html

Армия Израиля за сутки атаковала десятки объектов радикалов в секторе Газа

Армия Израиля за сутки атаковала десятки объектов радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 09.06.2025

Армия Израиля за сутки атаковала десятки объектов радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала десятки объектов палестинских радикалов на территории сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:16:00+03:00

2025-06-09T15:16:00+03:00

2025-06-09T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала десятки объектов палестинских радикалов на территории сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "За прошедший день ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая военные сооружения, террористов, пусковые установки, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры, используемые организацией ХАМАС, которые представляли угрозу для (израильских) войск в этом районе", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что в воскресенье силы ЦАХАЛ атаковали нескольких радикалов, которые действовали недалеко от израильских военных и представляли для них угрозу. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. -0-

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году