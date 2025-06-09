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"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом - РИА Новости, 09.06.2025
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08:00 09.06.2025 (обновлено: 12:06 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html
"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом
"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом - РИА Новости, 09.06.2025
"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом
ЕС не оставляет попыток полностью "освободиться" от российских энергоресурсов. Один из вариантов — нулевая квота, чтобы ссылаться на форс-мажор при расторжении... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:00:00+03:00
2025-06-09T12:06:00+03:00
экономика
европа
россия
москва
евросоюз
еврокомиссия
турецкий поток
природный газ
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС не оставляет попыток полностью "освободиться" от российских энергоресурсов. Один из вариантов — нулевая квота, чтобы ссылаться на форс-мажор при расторжении контрактов. Франция и Бельгия потребовали оценить юридические последствия такого решения. Смогут ли европейцы избежать штрафов и как они собираются жить без газа из России — в материале РИА Новости.Довести до нуляЕврокомиссия (ЕК) надеется запретить импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) по действующим договорам к концу 2027-го.Как сообщает Bloomberg, от прямых санкций в газовой отрасли решили воздержаться: для этого нужен консенсус всех членов ЕС. А Венгрия и Словакия — против.Рассматривают вариант нулевой квоты. Тут достаточно простого большинства. Ожидается, что ЕК представит свой план 17 июня.Действующие контрактыНулевая квота якобы освободит европейские компании от выплаты неустойки — из-за форс-мажора.У юристов другое мнение.В большинстве долгосрочных газовых контрактов действительно есть положение о форс-мажоре, включающие и правительственные запреты. Однако не все так просто&quot;, — говорит Венера Шайдуллина, директор исследовательского центра &quot;Аналитика. Бизнес. Право&quot;.Российские поставщики, скорее всего, оспорят односторонние расторжения в международных арбитражах. Аргумент: европейские компании или правительства ЕС сами создали кризис — и это нельзя признавать истинным форс-мажором.&quot;Международные арбитражи, которые обычно рассматривают такие споры, часто основываются на принципе pacta sunt servanda (&quot;договоры должны соблюдаться&quot;). Так что шансы истцов высоки&quot;, — уточняет юрист.С другой стороны, в условиях обострения международной обстановки институт форс-мажоров уже не раз доказал свою состоятельность. Например, "Арктик СПГ — 2": французский, китайский и японские соинвесторы "Новатэка" после введения санкций вышли из проекта. Соответственно, прецедент есть, напоминает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Излишние ожиданияОтказ ЕС от торговли с Москвой не несет никаких рисков, уверяют в Брюсселе. Трамп не раз призывал нарастить экспорт СПГ в Европу. Есть еще и Катар, и Норвегия.Однако, по мнению наблюдателей, полагаться на все это, особенно с учетом того, что каждый пятый кубометр газа в ЕС был из России (то есть одним махом надо заместить почти 20% суммарного потребления), крайне недальновидно."Американские обещания залить Европу дешевым СПГ пока остаются в воздухе, дополнительные катарские заводы не запущены (тем более за их поставки придется соперничать с другими рынками). Норвегия инвестирует в геологоразведку и добычу, но крупных инфраструктурных проектов, без которых невозможно увеличить экспорт, там нет", — отмечает Марышев.А российский импорт СПГ в ЕС — порядка 20%.&quot;Даже несмотря на увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников, в Европе до сих пор стабильно высокий спрос на газ из России. СПГ из США, Катара и других стран дорогой, и он в основном уходит в Азию&quot;, — поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Энергетическая безопасностьТаким образом, хотя в ЕС и диверсифицировали поставки, полное исключение российского газа в краткосрочной перспективе угрожает энергетической безопасности. Западной Европе проще: логистика до портов несложная. С Центральной и Восточной Европой совсем другая история.&quot;Не везде трубопроводы позволяют переключиться на прокачку из портов. И конечно, СПГ дороже, что снижает конкурентоспособность европейских компаний старой экономики и повышает расходы населения&quot;, — указывает Антон Прокудин, главный макроэкономист УК &quot;Ингосстрах-Инвестиции&quot;.Еще одно важное обстоятельство: сжиженный газ технологически сложнее трубопроводного. Его нужно подготовить, подвергнуть компрессии, перевезти на танкере, регазифицировать.И далеко не во всех странах ЕС есть мощности для приема СПГ, а те же Венгрия и Словакия вообще не имеют выхода к морю, значит, импорт для них очень ограничен и они по-прежнему полагаются на трубопроводный газ из "Турецкого потока", подчеркивает Мильчакова.Боятся последствийВ Еврокомиссии только готовятся выкатить новый план, но Франция и Бельгия уже включили красный свет. Как пишет Politico, два крупнейших европейских покупателя российского СПГ отказываются поддержать решение Брюсселя.По словам представителей французского и бельгийского правительств, им нужна "дополнительная информация относительно последствий такого шага".А последствия не заставят себя ждать: усиление инфляции и дальнейшая деиндустриализация. Энергоемкие предприятия продолжат переносить производства в другие страны в попытках найти дешевые энергоресурсы.
https://ria.ru/20250530/neft-2019751238.html
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экономика, европа, россия, москва, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, природный газ, сжиженный природный газ, франция, бельгия
Экономика, Европа, Россия, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток, Природный газ, сжиженный природный газ, Франция, Бельгия
"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом

"Игры" газовыми контрактами несут для ЕС юридические и экономические последствия

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС не оставляет попыток полностью "освободиться" от российских энергоресурсов. Один из вариантов — нулевая квота, чтобы ссылаться на форс-мажор при расторжении контрактов. Франция и Бельгия потребовали оценить юридические последствия такого решения. Смогут ли европейцы избежать штрафов и как они собираются жить без газа из России — в материале РИА Новости.

Довести до нуля

Еврокомиссия (ЕК) надеется запретить импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) по действующим договорам к концу 2027-го.
Как сообщает Bloomberg, от прямых санкций в газовой отрасли решили воздержаться: для этого нужен консенсус всех членов ЕС. А Венгрия и Словакия — против.
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Рассматривают вариант нулевой квоты. Тут достаточно простого большинства. Ожидается, что ЕК представит свой план 17 июня.

Действующие контракты

Нулевая квота якобы освободит европейские компании от выплаты неустойки — из-за форс-мажора.
У юристов другое мнение.
«

В большинстве долгосрочных газовых контрактов действительно есть положение о форс-мажоре, включающие и правительственные запреты. Однако не все так просто", — говорит Венера Шайдуллина, директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".

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Российские поставщики, скорее всего, оспорят односторонние расторжения в международных арбитражах. Аргумент: европейские компании или правительства ЕС сами создали кризис — и это нельзя признавать истинным форс-мажором.
«

"Международные арбитражи, которые обычно рассматривают такие споры, часто основываются на принципе pacta sunt servanda ("договоры должны соблюдаться"). Так что шансы истцов высоки", — уточняет юрист.

С другой стороны, в условиях обострения международной обстановки институт форс-мажоров уже не раз доказал свою состоятельность. Например, "Арктик СПГ — 2": французский, китайский и японские соинвесторы "Новатэка" после введения санкций вышли из проекта. Соответственно, прецедент есть, напоминает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене

Излишние ожидания

Отказ ЕС от торговли с Москвой не несет никаких рисков, уверяют в Брюсселе. Трамп не раз призывал нарастить экспорт СПГ в Европу. Есть еще и Катар, и Норвегия.
Однако, по мнению наблюдателей, полагаться на все это, особенно с учетом того, что каждый пятый кубометр газа в ЕС был из России (то есть одним махом надо заместить почти 20% суммарного потребления), крайне недальновидно.
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"Американские обещания залить Европу дешевым СПГ пока остаются в воздухе, дополнительные катарские заводы не запущены (тем более за их поставки придется соперничать с другими рынками). Норвегия инвестирует в геологоразведку и добычу, но крупных инфраструктурных проектов, без которых невозможно увеличить экспорт, там нет", — отмечает Марышев.
А российский импорт СПГ в ЕС — порядка 20%.
«

"Даже несмотря на увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников, в Европе до сих пор стабильно высокий спрос на газ из России. СПГ из США, Катара и других стран дорогой, и он в основном уходит в Азию", — поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце

Энергетическая безопасность

Таким образом, хотя в ЕС и диверсифицировали поставки, полное исключение российского газа в краткосрочной перспективе угрожает энергетической безопасности. Западной Европе проще: логистика до портов несложная. С Центральной и Восточной Европой совсем другая история.
«

"Не везде трубопроводы позволяют переключиться на прокачку из портов. И конечно, СПГ дороже, что снижает конкурентоспособность европейских компаний старой экономики и повышает расходы населения", — указывает Антон Прокудин, главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Еще одно важное обстоятельство: сжиженный газ технологически сложнее трубопроводного. Его нужно подготовить, подвергнуть компрессии, перевезти на танкере, регазифицировать.
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
И далеко не во всех странах ЕС есть мощности для приема СПГ, а те же Венгрия и Словакия вообще не имеют выхода к морю, значит, импорт для них очень ограничен и они по-прежнему полагаются на трубопроводный газ из "Турецкого потока", подчеркивает Мильчакова.

Боятся последствий

В Еврокомиссии только готовятся выкатить новый план, но Франция и Бельгия уже включили красный свет. Как пишет Politico, два крупнейших европейских покупателя российского СПГ отказываются поддержать решение Брюсселя.
По словам представителей французского и бельгийского правительств, им нужна "дополнительная информация относительно последствий такого шага".
А последствия не заставят себя ждать: усиление инфляции и дальнейшая деиндустриализация. Энергоемкие предприятия продолжат переносить производства в другие страны в попытках найти дешевые энергоресурсы.
© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше
 
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