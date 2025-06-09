https://ria.ru/20250609/fsb-2021733360.html

Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ

Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025

Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ

Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:46:00+03:00

2025-06-09T10:46:00+03:00

2025-06-09T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России", - сказал он. "Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ", - добавил сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html

киев

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины