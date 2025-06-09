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Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 09.06.2025 (обновлено: 10:47 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/fsb-2021733360.html
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ
Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:46:00+03:00
2025-06-09T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России", - сказал он. "Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ", - добавил сотрудник ФСБ.
https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html
киев
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киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ

ФСБ: Киев нуждается в запчастях для техники, поврежденной российскими военными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке
Украинские военнослужащие едут на танке - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
"В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России", - сказал он.
"Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ", - добавил сотрудник ФСБ.
Запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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