https://ria.ru/20250609/fsb-2021733360.html
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ
Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:46:00+03:00
2025-06-09T10:46:00+03:00
2025-06-09T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России", - сказал он. "Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ", - добавил сотрудник ФСБ.
https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f81fc12d65a60f2469bc8b5045bb3211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ
ФСБ: Киев нуждается в запчастях для техники, поврежденной российскими военными