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ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
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10:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/fsb-2021732267.html
ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА
ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА
Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:42:00+03:00
2025-06-09T10:42:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники. По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
https://ria.ru/20250609/fsb-2021726812.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА

ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА из России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
"В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он.
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Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники.
По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
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