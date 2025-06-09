https://ria.ru/20250609/fsb-2021732267.html

ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА

ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ с 1 октября пресекла 236 попыток незаконного экспорта БПЛА

Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:42:00+03:00

2025-06-09T10:42:00+03:00

2025-06-09T10:42:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники. По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.

https://ria.ru/20250609/fsb-2021726812.html

https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия