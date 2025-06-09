https://ria.ru/20250609/fsb-2021726812.html

Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции

Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции - РИА Новости, 09.06.2025

Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции

Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:31:00+03:00

2025-06-09T10:31:00+03:00

2025-06-09T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой."Наиболее острый дефицит российских комплектующих испытывает авиационная отрасль Украины, что подтверждается материалами в отношении гражданки Украины, руководителей ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, предпринявших попытки организовать устойчивый канал контрабанды российской контролируемой продукции для реализации государственного оборонного заказа, которые в настоящее время находятся в международном розыске", - заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, фсб, в мире, россия