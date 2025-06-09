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Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции
Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции - РИА Новости, 09.06.2025
Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции
Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:31:00+03:00
2025-06-09T10:31:00+03:00
2025-06-09T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой."Наиболее острый дефицит российских комплектующих испытывает авиационная отрасль Украины, что подтверждается материалами в отношении гражданки Украины, руководителей ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, предпринявших попытки организовать устойчивый канал контрабанды российской контролируемой продукции для реализации государственного оборонного заказа, которые в настоящее время находятся в международном розыске", - заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, фсб, в мире, россия
Киев, ФСБ, В мире, Россия
Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции
ФСБ: Украина пыталась создать устойчивый канал контрабанды авиапродукции из РФ