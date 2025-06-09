https://ria.ru/20250609/fsb-2021721853.html

ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России

ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России

Сотрудник ФСБ РФ на видео, обнародованном российской спецслужбой, назвал беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в РФ вооружения и... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:11:00+03:00

2025-06-09T10:11:00+03:00

2025-06-09T10:36:00+03:00

россия

киев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник ФСБ РФ на видео, обнародованном российской спецслужбой, назвал беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в РФ вооружения и военную технику для Киева, эта деятельность управляется зарубежными спецслужбами и носит масштабный характер."В связи с нарастанием внешних угроз, обусловленных скоординированной деятельностью недружественных государств по оказанию материально-технической помощи украинским вооруженным формированиям, органы безопасности столкнулись с беспроцентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала. Установлено, что указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами и носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий ОПК РФ", - сказал представитель спецслужбы.Отмечается, что интерес вызывает, прежде всего, ракетно-космическая, авиационная, судостроительная отрасли, а также области создания обычных вооружений и боеприпасов.

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ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева В ФСБ назвали беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в России вооружения и военную технику для Киева. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. Там отметили, что с октября 2023-го не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотников, оптического и другого оборудования. А с 2024-го предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины. 2025-06-09T10:11 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире