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ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России - РИА Новости, 09.06.2025
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10:11 09.06.2025 (обновлено: 10:36 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/fsb-2021721853.html
ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России
ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России - РИА Новости, 09.06.2025
ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России
Сотрудник ФСБ РФ на видео, обнародованном российской спецслужбой, назвал беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в РФ вооружения и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:11:00+03:00
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россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник ФСБ РФ на видео, обнародованном российской спецслужбой, назвал беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в РФ вооружения и военную технику для Киева, эта деятельность управляется зарубежными спецслужбами и носит масштабный характер."В связи с нарастанием внешних угроз, обусловленных скоординированной деятельностью недружественных государств по оказанию материально-технической помощи украинским вооруженным формированиям, органы безопасности столкнулись с беспроцентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала. Установлено, что указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами и носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий ОПК РФ", - сказал представитель спецслужбы.Отмечается, что интерес вызывает, прежде всего, ракетно-космическая, авиационная, судостроительная отрасли, а также области создания обычных вооружений и боеприпасов.
https://ria.ru/20250609/fsb-2021726812.html
россия
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ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева
В ФСБ назвали беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в России вооружения и военную технику для Киева. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. Там отметили, что с октября 2023-го не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотников, оптического и другого оборудования. А с 2024-го предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины.
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россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
ФСБ рассказала о попытках недружественных стран добыть вооружения в России

ФСБ: недружественные страны пытаются добыть в РФ вооружения для Украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник ФСБ РФ на видео, обнародованном российской спецслужбой, назвал беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в РФ вооружения и военную технику для Киева, эта деятельность управляется зарубежными спецслужбами и носит масштабный характер.
"В связи с нарастанием внешних угроз, обусловленных скоординированной деятельностью недружественных государств по оказанию материально-технической помощи украинским вооруженным формированиям, органы безопасности столкнулись с беспроцентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала. Установлено, что указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами и носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий ОПК РФ", - сказал представитель спецслужбы.
Отмечается, что интерес вызывает, прежде всего, ракетно-космическая, авиационная, судостроительная отрасли, а также области создания обычных вооружений и боеприпасов.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции
10:31
 
РоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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