https://ria.ru/20250609/fsb-2021718974.html

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества

ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:49:00+03:00

2025-06-09T09:49:00+03:00

2025-06-09T09:49:00+03:00

россия

украина

ближний восток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

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украина

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия