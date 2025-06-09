https://ria.ru/20250609/fsb-2021718974.html
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - РИА Новости, 09.06.2025
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:49:00+03:00
2025-06-09T09:49:00+03:00
2025-06-09T09:49:00+03:00
россия
украина
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Ближний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ выявила группу, готовившую контрабандный вывоз авиационного имущества