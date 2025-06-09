Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/fsb-2021718974.html
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - РИА Новости, 09.06.2025
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:49:00+03:00
2025-06-09T09:49:00+03:00
россия
украина
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
россия
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Ближний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества

ФСБ выявила группу, готовившую контрабандный вывоз авиационного имущества

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.
Задержание жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
09:07
 
РоссияУкраинаБлижний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала