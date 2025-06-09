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"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 09.06.2025 (обновлено: 18:41 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины - РИА Новости, 09.06.2025
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины
Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают решение Франции построить завод автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:26:00+03:00
2025-06-09T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
себастьян лекорню
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают решение Франции построить завод автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине."Все больше нового оружия, чтобы было больше боевых действий. Отвратительно", — написал один из комментаторов."Лучше бы научились делать машины, которые не ломаются", — отметил другой."Участие Франции в этом конфликте, который нас не касается, — исторический позор", — поделился мнением еще один пользователь."Никогда больше не сяду в Renault", — заключили читатели.В на прошлой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.Позже издание France Info сообщило, что Renault будет производить БПЛА на украинской территории. Отмечается, что автогигант будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, renault logan
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Renault Logan

"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaАвтомобиль Renault
Автомобиль Renault - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Автомобиль Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают решение Франции построить завод автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине.
"Все больше нового оружия, чтобы было больше боевых действий. Отвратительно", — написал один из комментаторов.
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"Лучше бы научились делать машины, которые не ломаются", — отметил другой.
"Участие Франции в этом конфликте, который нас не касается, — исторический позор", — поделился мнением еще один пользователь.
"Никогда больше не сяду в Renault", — заключили читатели.
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В на прошлой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.
Позже издание France Info сообщило, что Renault будет производить БПЛА на украинской территории. Отмечается, что автогигант будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТОRenault Logan
 
 
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