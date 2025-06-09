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"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины - РИА Новости, 09.06.2025
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины
Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают решение Франции построить завод автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:26:00+03:00
2025-06-09T18:26:00+03:00
2025-06-09T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают решение Франции построить завод автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине."Все больше нового оружия, чтобы было больше боевых действий. Отвратительно", — написал один из комментаторов."Лучше бы научились делать машины, которые не ломаются", — отметил другой."Участие Франции в этом конфликте, который нас не касается, — исторический позор", — поделился мнением еще один пользователь."Никогда больше не сяду в Renault", — заключили читатели.В на прошлой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.Позже издание France Info сообщило, что Renault будет производить БПЛА на украинской территории. Отмечается, что автогигант будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Renault Logan