https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021805634.html
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем - РИА Новости, 09.06.2025
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:04:00+03:00
2025-06-09T15:04:00+03:00
2025-06-09T15:04:00+03:00
в мире
франция
израиль
париж
эммануэль макрон
жан-ноэль барро
грета тунберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в сектор Газа и было перехвачено израильскими властями, сообщил в понедельник Елисейский дворец. Среди задержанных Израилем граждан Франции - евродепутат Рима Хассан. "Президент Республики потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возвращение во Францию шести наших французских граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газы израильскими властями", - приводит коммюнике дворца телеканал BFMTV. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж также попросил возможности предоставить своим гражданам консульскую защиту и посетить их, чтобы облегчить возвращение на родину. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
франция
израиль
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_56:0:2315:1694_1920x0_80_0_0_9f95893a1d04519b27720770da7126ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, израиль, париж, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, грета тунберг
В мире, Франция, Израиль, Париж, Эммануэль Макрон, Жан-Ноэль Барро, Грета Тунберг
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Макрон потребовал вернуть во Францию задержанных на судне "Мадлен" французов