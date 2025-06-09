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Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем - РИА Новости, 09.06.2025
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15:04 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021805634.html
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем - РИА Новости, 09.06.2025
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:04:00+03:00
2025-06-09T15:04:00+03:00
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в сектор Газа и было перехвачено израильскими властями, сообщил в понедельник Елисейский дворец. Среди задержанных Израилем граждан Франции - евродепутат Рима Хассан. "Президент Республики потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возвращение во Францию шести наших французских граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газы израильскими властями", - приводит коммюнике дворца телеканал BFMTV. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж также попросил возможности предоставить своим гражданам консульскую защиту и посетить их, чтобы облегчить возвращение на родину. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
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в мире, франция, израиль, париж, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, грета тунберг
В мире, Франция, Израиль, Париж, Эммануэль Макрон, Жан-Ноэль Барро, Грета Тунберг
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем

Макрон потребовал вернуть во Францию задержанных на судне "Мадлен" французов

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в сектор Газа и было перехвачено израильскими властями, сообщил в понедельник Елисейский дворец.
Среди задержанных Израилем граждан Франции - евродепутат Рима Хассан.
"Президент Республики потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возвращение во Францию шести наших французских граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газы израильскими властями", - приводит коммюнике дворца телеканал BFMTV.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж также попросил возможности предоставить своим гражданам консульскую защиту и посетить их, чтобы облегчить возвращение на родину.
В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
04:14
 
В миреФранцияИзраильПарижЭммануэль МакронЖан-Ноэль БарроГрета Тунберг
 
 
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