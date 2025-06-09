https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021805634.html

Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем

Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем - РИА Новости, 09.06.2025

Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:04:00+03:00

2025-06-09T15:04:00+03:00

2025-06-09T15:04:00+03:00

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франция

израиль

париж

эммануэль макрон

жан-ноэль барро

грета тунберг

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое направлялось в сектор Газа и было перехвачено израильскими властями, сообщил в понедельник Елисейский дворец. Среди задержанных Израилем граждан Франции - евродепутат Рима Хассан. "Президент Республики потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возвращение во Францию шести наших французских граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газы израильскими властями", - приводит коммюнике дворца телеканал BFMTV. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж также попросил возможности предоставить своим гражданам консульскую защиту и посетить их, чтобы облегчить возвращение на родину. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.

https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html

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израиль

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в мире, франция, израиль, париж, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, грета тунберг