https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html

"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России

"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России - РИА Новости, 09.06.2025

"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России

Завод французского автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине станет целью российских военных, такое мнение выразил лидер французской партии... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:19:00+03:00

2025-06-09T13:19:00+03:00

2025-06-09T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Завод французского автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине станет целью российских военных, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Очевидно, что если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания", — предупредил политик.Филиппо призвал автоконцерн немедленно отказаться от этой затеи, поскольку после ее реализации компания никогда больше не сможет продавать свои автомобили в России, что навредит Франции.Издание France Info писало, что автогигант будет производить БПЛА на украинской территории. Отмечается, что Renault будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.В субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.

https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html

https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html

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в мире, авто, франция, украина, россия, себастьян лекорню, флориан филиппо, renault logan