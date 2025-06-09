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"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России
"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России - РИА Новости, 09.06.2025
"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России
Завод французского автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине станет целью российских военных, такое мнение выразил лидер французской партии... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:19:00+03:00
2025-06-09T13:19:00+03:00
2025-06-09T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Завод французского автогиганта Renault по производству беспилотников на Украине станет целью российских военных, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Очевидно, что если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания", — предупредил политик.Филиппо призвал автоконцерн немедленно отказаться от этой затеи, поскольку после ее реализации компания никогда больше не сможет продавать свои автомобили в России, что навредит Франции.Издание France Info писало, что автогигант будет производить БПЛА на украинской территории. Отмечается, что Renault будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.В субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.
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в мире, авто, франция, украина, россия, себастьян лекорню, флориан филиппо, renault logan
В мире, Авто, Франция, Украина, Россия, Себастьян Лекорню, Флориан Филиппо, Renault Logan
"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России
Филиппо: завод Renault по производству БПЛА на Украине будет целью России