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Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
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05:24 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html
Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг
Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг
Партия "Непокорившаяся Франция" призвала французов к забастовкам по всей стране 9 июня после перехвата направлявшегося в сектор Газа судна шведской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:24:00+03:00
2025-06-09T05:24:00+03:00
в мире
израиль
франция
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грета тунберг
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Непокорившаяся Франция" призвала французов к забастовкам по всей стране 9 июня после перехвата направлявшегося в сектор Газа судна шведской экоактивистки Греты Тунберг израильскими силами.В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, была французский евродепутат Рима Хассан. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном была потеряна. МИД Израиля заявил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны. "В понедельник, 9 июня, встречаемся по всей Франции для акции в поддержку "Флотилии свободы" и прекращения геноцида в Газе", - говорится в заявлении, опубликованном на странице координатора партии Мануэля Бомпара в соцсети Х. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html
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в мире, израиль, франция, египет, грета тунберг, флотилия свободы
В мире, Израиль, Франция, Египет, Грета Тунберг, Флотилия Свободы
Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг

Левые во Франции призвали к всеобщей забастовке из-за перехвата судна Тунберг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Непокорившаяся Франция" призвала французов к забастовкам по всей стране 9 июня после перехвата направлявшегося в сектор Газа судна шведской экоактивистки Греты Тунберг израильскими силами.
В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, была французский евродепутат Рима Хассан. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном была потеряна. МИД Израиля заявил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
04:14
"В понедельник, 9 июня, встречаемся по всей Франции для акции в поддержку "Флотилии свободы" и прекращения геноцида в Газе", - говорится в заявлении, опубликованном на странице координатора партии Мануэля Бомпара в соцсети Х.
Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Грета Тунберг перед посадкой на судно Мадлен - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Вчера, 16:19
 
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