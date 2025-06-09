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Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
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00:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/festival-2021686873.html
Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у СМИ
Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у СМИ
Итальянская газета La Stampa беспокоится из-за прошедшего в итальянском городе Гориция фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором, в частности, показали РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:52:00+03:00
2025-06-09T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Итальянская газета La Stampa беспокоится из-за прошедшего в итальянском городе Гориция фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором, в частности, показали три фильма RTД о спецоперации, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе, об этом пишет "RT на русском", приводя мнение автора статьи этого издания. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел с 30 по 31 мая в итальянской Гориции. Как сообщали организаторы, информацию о фестивале распространяли местные жители через соцсети и личные контакты. Проведение мероприятия стало возможным благодаря усилиям итальянских активистов, так как ранее показы документальных картин RT сопровождались запретами со стороны местных властей. Зрителям фестиваля представили три фильма RTД об СВО, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе. "Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в культурном центре Kulturni Dom в Гориции. С момента введения запрета на деятельность Russia Today это был первый случай, когда страна-член НАТО приняла у себя подобное мероприятие", - цитирует материал итальянской газеты "RT на русском" на своем сайте. При этом газета, как пишет RT, отмечает, что у нее данное событие вызывает беспокойство. "Хотя было уточнено, что фестиваль не входит в официальную программу инициативы GO! 2025, сам факт того, что европейская столица культуры стала площадкой для события, фактически запрещенного в ЕС, вызывает по меньшей мере удивление, если не открытую критику", - цитирует "RT на русском" автора статьи Симоне Маттеис, который считает, что подобная деятельность онлайн и офлайн также считается нарушением европейских санкций и представляет собой "тревожный сигнал" - "если не напрямую для общественного порядка, то как минимум из-за неконтролируемого воздействия поляризующих сообщений, которые неизбежно оказывают сильное давление на общественное мнение". "RT на русском" также приводит и утверждение другого издания, Formiche, которое пишет, что депутат Европарламента Федерика Онори из-за прошедшего фестиваля просит главу МВД Италии Маттео Пьянтедози предоставить муниципалитетам рекомендации и поддержку для противодействия, как утверждается, мероприятиям, "распространяющим российскую пропаганду". За два дня зрителям показали три документальные ленты RT.Док об СВО, а также документальный фильм итальянки Сары Реджинеллы "Фронт невидимых", повествующий о событиях на Донбассе. В день открытия свое приветственное слово для гостей фестиваля передали главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20250605/iri-2021411087.html
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донбасс, италия, россия, маргарита симоньян, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, европарламент, нато
Донбасс, Италия, Россия, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, НАТО
Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у СМИ

Прошедший в Италии фестиваль RT вызвал беспокойство у La Stampa

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Итальянская газета La Stampa беспокоится из-за прошедшего в итальянском городе Гориция фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором, в частности, показали три фильма RTД о спецоперации, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе, об этом пишет "RT на русском", приводя мнение автора статьи этого издания.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел с 30 по 31 мая в итальянской Гориции. Как сообщали организаторы, информацию о фестивале распространяли местные жители через соцсети и личные контакты. Проведение мероприятия стало возможным благодаря усилиям итальянских активистов, так как ранее показы документальных картин RT сопровождались запретами со стороны местных властей. Зрителям фестиваля представили три фильма RTД об СВО, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе.
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ
5 июня, 22:34
"Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в культурном центре Kulturni Dom в Гориции. С момента введения запрета на деятельность Russia Today это был первый случай, когда страна-член НАТО приняла у себя подобное мероприятие", - цитирует материал итальянской газеты "RT на русском" на своем сайте.
При этом газета, как пишет RT, отмечает, что у нее данное событие вызывает беспокойство.
"Хотя было уточнено, что фестиваль не входит в официальную программу инициативы GO! 2025, сам факт того, что европейская столица культуры стала площадкой для события, фактически запрещенного в ЕС, вызывает по меньшей мере удивление, если не открытую критику", - цитирует "RT на русском" автора статьи Симоне Маттеис, который считает, что подобная деятельность онлайн и офлайн также считается нарушением европейских санкций и представляет собой "тревожный сигнал" - "если не напрямую для общественного порядка, то как минимум из-за неконтролируемого воздействия поляризующих сообщений, которые неизбежно оказывают сильное давление на общественное мнение".
Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев”
20 мая, 13:41
"RT на русском" также приводит и утверждение другого издания, Formiche, которое пишет, что депутат Европарламента Федерика Онори из-за прошедшего фестиваля просит главу МВД Италии Маттео Пьянтедози предоставить муниципалитетам рекомендации и поддержку для противодействия, как утверждается, мероприятиям, "распространяющим российскую пропаганду".
За два дня зрителям показали три документальные ленты RT.Док об СВО, а также документальный фильм итальянки Сары Реджинеллы "Фронт невидимых", повествующий о событиях на Донбассе. В день открытия свое приветственное слово для гостей фестиваля передали главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО
10 апреля, 20:35
 
ДонбассИталияРоссияМаргарита СимоньянМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламентНАТО
 
 
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