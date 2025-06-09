https://ria.ru/20250609/fadeev-2021825898.html

Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти

Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти - РИА Новости, 09.06.2025

Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:03:00+03:00

2025-06-09T16:03:00+03:00

2025-06-09T16:03:00+03:00

россия

валерий фадеев

вооруженные силы украины

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. "В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Совет в понедельник направил в международные организации и диппредставительства новые материалы о казнях ВСУ российских пленных. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.

https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html

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россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, совет по правам человека при президенте рф (спч)