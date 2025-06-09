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Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти - РИА Новости, 09.06.2025
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:03:00+03:00
2025-06-09T16:03:00+03:00
2025-06-09T16:03:00+03:00
россия
валерий фадеев
вооруженные силы украины
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. "В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Совет в понедельник направил в международные организации и диппредставительства новые материалы о казнях ВСУ российских пленных. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
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россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти
Глава СПЧ Фадеев призвал к международному воздействию на украинские власти
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека.
"В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ.
Совет в понедельник направил в международные организации и диппредставительства новые материалы о казнях ВСУ российских пленных.
СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.