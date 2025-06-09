Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/fadeev-2021825898.html
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти - РИА Новости, 09.06.2025
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:03:00+03:00
2025-06-09T16:03:00+03:00
россия
валерий фадеев
вооруженные силы украины
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. "В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Совет в понедельник направил в международные организации и диппредставительства новые материалы о казнях ВСУ российских пленных. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_4b4b913cadcde825054aebe2e238db69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал на международном уровне повлиять на украинские власти

Глава СПЧ Фадеев призвал к международному воздействию на украинские власти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал на международном уровне оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека.
"В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ.
Совет в понедельник направил в международные организации и диппредставительства новые материалы о казнях ВСУ российских пленных.
СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
5 июня, 16:18
 
РоссияВалерий ФадеевВооруженные силы УкраиныСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала