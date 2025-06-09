Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан
Орбан: Евросоюз не может победить в конфликте на Украине
Виктор Орбан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне.
"Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры. Дипломаты должны забрать себе руководство у генералов. И мы не хотим умирать на Украине. Мы не хотим, чтобы наши сыновья возвращались в гробах. Мы не хотим Афганистан по соседству", - сказал Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент.
Фракция "Патриоты за Европу", объединяющая европейские консервативные силы, выступает против того, чтобы "Брюссель под предлогом войны строил военную экономику и брал кредиты", а также увеличения централизации власти в Евросоюзе за счет сокращения полномочий стран-членов, подчеркнул он.
По словам Орбана, если представители партий, входящих во фракцию, смогут победить на национальных выборах, это поможет правым консерваторам в результате "занять Брюссель".
О формировании нового политического альянса "Патриоты за Европу" объявили в июне 2024 года глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан неоднократно отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.