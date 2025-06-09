Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/evrosoyuz-2021832643.html
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 09.06.2025
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:28:00+03:00
2025-06-09T16:28:00+03:00
в мире
украина
европа
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg
ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры. Дипломаты должны забрать себе руководство у генералов. И мы не хотим умирать на Украине. Мы не хотим, чтобы наши сыновья возвращались в гробах. Мы не хотим Афганистан по соседству", - сказал Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент. Фракция "Патриоты за Европу", объединяющая европейские консервативные силы, выступает против того, чтобы "Брюссель под предлогом войны строил военную экономику и брал кредиты", а также увеличения централизации власти в Евросоюзе за счет сокращения полномочий стран-членов, подчеркнул он. По словам Орбана, если представители партий, входящих во фракцию, смогут победить на национальных выборах, это поможет правым консерваторам в результате "занять Брюссель". О формировании нового политического альянса "Патриоты за Европу" объявили в июне 2024 года глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан неоднократно отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
https://ria.ru/20250609/peskov-2021764461.html
https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_03f84fb35599a8dc06e8d27563d32e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, заявил Орбан

Орбан: Евросоюз не может победить в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Вчера, 12:45
"Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры. Дипломаты должны забрать себе руководство у генералов. И мы не хотим умирать на Украине. Мы не хотим, чтобы наши сыновья возвращались в гробах. Мы не хотим Афганистан по соседству", - сказал Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент.
Фракция "Патриоты за Европу", объединяющая европейские консервативные силы, выступает против того, чтобы "Брюссель под предлогом войны строил военную экономику и брал кредиты", а также увеличения централизации власти в Евросоюзе за счет сокращения полномочий стран-членов, подчеркнул он.
По словам Орбана, если представители партий, входящих во фракцию, смогут победить на национальных выборах, это поможет правым консерваторам в результате "занять Брюссель".
О формировании нового политического альянса "Патриоты за Европу" объявили в июне 2024 года глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан неоднократно отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала