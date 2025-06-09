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Экологический проект "Эвалар" получил бронзу PR-премии

Экологический проект "Эвалар" получил бронзу PR-премии - РИА Новости, 09.06.2025

Экологический проект "Эвалар" получил бронзу PR-премии

Информационно-просветительский проект фармацевтической компании "Сохраним уникальную природу Алтая вместе. По следам снежного барса" получил бронзу премии... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:03:00+03:00

2025-06-09T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Информационно-просветительский проект фармацевтической компании "Сохраним уникальную природу Алтая вместе. По следам снежного барса" получил бронзу премии Silver Mercury Awards XXVI. Награда досталась бренду в номинации "Лучшее использование инструментов PR для решения репутационных и имиджевых задач".Компания "Эвалар" на протяжении многих лет проводит научно-исследовательскую работу совместно с национальным парком "Сайлюгемский" по сохранению биоразнообразия Алтая, среди которых: экспедиции по сохранению растений-эндемиков, исследования популяции алтайского горного барана аргали и другие. Однако ключевым компания считает проект по исследованию ареала обитания снежных барсов – это животное считается символом Алтая. Именно там обитает самая большая популяция барсов в России: 54 особи. В результате научно-исследовательских работ в конце 2023 года удалось обнаружить новую особь этого редкого краснокнижного животного. Это событие легло в основу проекта "Сохраним уникальную природу Алтая вместе. По следам снежного барса".Проект был создан с целью привлечения внимания к проблеме сохранения снежного барса на Алтае, занесенного в Красную книгу, а также формирования экологического мышления у населения. Участники проекта должны были придумать имя вновь обнаруженному барсу – финалистов среди участников выбрали по итогам голосования звездного жюри конкурса, а в финале победитель определился в результате народного голосования в социальных сетях. Всего было предложено более 300 вариантов имени, а победило имя Иней.В рамках проекта отдельное внимание было уделено детской аудитории – дети могли принять участие в конкурсе рисунков "Каникулы снежного барса", конкурс охватил несколько сотен маленьких участников, а победители в разных возрастных категориях получили в подарок велосипеды. Совокупный медийный охват всех этапов проекта превысил 30 миллионов пользователей по всей стране."Эвалар" родился на Алтае, и наша компания проводит большую работу по сохранению уникальной природы этого региона. Нам было важно, чтобы как можно больше людей узнали об этой уникальной экологической нише, ощутили свою сопричастность работе по сохранению экологии родной страны. И нам вдвойне приятно, что наши усилия были оценены профессиональным сообществом", – заявила директор по коммуникациям ЗАО "Эвалар" Екатерина Беляева.Также награды в этой номинации получили: Т-Банк (проект "Хищник становится добычей": как мы приближаем победу над мошенниками в России"), "Сберспасибо" (проект "Как "Сберспасибо" превратился из бонусной программы в lovebrand"), G Communication х Smartavia (проект "Smartavia: ценности на высоте").Премия Silver Mercury в этом году отмечает 26-й день рождения. Она привлекает внимание компаний и специалистов, стремящихся продемонстрировать свои лучшие проекты и обменяться опытом. В этом году конкуренция была высокой: за победу боролись 769 проектов в 169 номинациях.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы