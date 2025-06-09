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Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/estoniya-2021826050.html
Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России
Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России - РИА Новости, 09.06.2025
Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России
Президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT заявил, что у России якобы "заложен в генах" захват территорий соседних государств. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:03:00+03:00
2025-06-09T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
эстония
москва
алар карис
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT заявил, что у России якобы "заложен в генах" захват территорий соседних государств."В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. &lt;...&gt; Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны еще и гарантии обороны", — сказал он.Карис также утверждает, что мирные граждане Эстонии страдают от "российской угрозы", потому что Таллин вынужден поднимать налоги для увеличения оборонного бюджета.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Эстония, Москва, Алар Карис, Владимир Путин, НАТО, В мире
Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России

Президент Эстонии Карис заявил о якобы амбициях по захвату земель в генах России

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT заявил, что у России якобы "заложен в генах" захват территорий соседних государств.
"В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. <...> Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны еще и гарантии обороны", — сказал он.
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
Вчера, 11:21
Карис также утверждает, что мирные граждане Эстонии страдают от "российской угрозы", потому что Таллин вынужден поднимать налоги для увеличения оборонного бюджета.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭстонияМоскваАлар КарисВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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