https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html
"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - РИА Новости, 09.06.2025
"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
После завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией, заявил президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:21:00+03:00
2025-06-09T11:21:00+03:00
2025-06-09T11:21:00+03:00
россия
эстония
европа
владимир путин
алар карис
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_40d12f60d61f33f7463c505e88c46b0c.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией, заявил президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT."Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — указал эстонский лидер.Карис напомнил, что в истории Европы уже были моменты, когда между конфликтующими странами начинались союзнические отношения.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html
https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html
россия
эстония
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ac52e67bd5807dd951e51997cecc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, европа, владимир путин, алар карис, нато, в мире
Россия, Эстония, Европа, Владимир Путин, Алар Карис, НАТО, В мире
"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
Президент Эстонии Карис высказался о восстановлении отношений с Россий после СВО