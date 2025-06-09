https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html

"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - РИА Новости, 09.06.2025

"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

После завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией, заявил президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:21:00+03:00

2025-06-09T11:21:00+03:00

2025-06-09T11:21:00+03:00

россия

эстония

европа

владимир путин

алар карис

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_40d12f60d61f33f7463c505e88c46b0c.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией, заявил президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT."Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — указал эстонский лидер.Карис напомнил, что в истории Европы уже были моменты, когда между конфликтующими странами начинались союзнические отношения.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html

https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html

россия

эстония

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эстония, европа, владимир путин, алар карис, нато, в мире