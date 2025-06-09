https://ria.ru/20250609/es-2021849537.html

Евросоюз не должен навязывать вступление новых стран, заявила Ле Пен

Евросоюз не должен навязывать вступление новых стран, заявила Ле Пен - РИА Новости, 09.06.2025

Евросоюз не должен навязывать вступление новых стран, заявила Ле Пен

Евросоюз не должен навязывать вступление в объединение новых стран, противоречащее интересам его членов, заявила лидер правой партии "Национальное объединение"... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:55:00+03:00

2025-06-09T17:55:00+03:00

2025-06-09T17:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен навязывать вступление в объединение новых стран, противоречащее интересам его членов, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "Больше никакое вступление не должно быть навязано в ЕС без дебатов и голосования стран-членов. Больше ни одна страна не должна быть ассоциирована силой, с политикой, противной ее интересам", - сказала она, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" в YouTube. По словам Ле Пен, "ЕС стал империей" с постоянным желанием расширяться и навязывать свою политику, противоречащую интересам стран-членов. По мнению политика, если не ограничить власть Брюсселя, то "не останется свободных выборов, в только лишь отменяемые голосования". "Посмотрите на случай Румынии, посмотрите, что происходит во Франции, где главному кандидату от оппозиции, которым я являюсь, не дают быть кандидатом на президентских выборах. Это не только скандальное беззаконие, но и удар по демократии", - сказала Ле Пен. Она также заявила о необходимости сохранять культурное и истерическое наследие "настоящей Европы - от Атлантики до Урала" и уважать национальную идентичность стран. По словам политика, сегодня "США, Китай, Россия или БРИКС бросают Европе вызов", при этом последняя может "найти свое место только через возврат к нациям, которые ее составляют", Ле Пен выразила поддержку лидеру правой Партии свободы (PVV) Нидерландов Герту Вилдерсу, который решил выйти из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. По словам Ле Пен, политика ЕС в этом отношении равносильна "лишению государств их самого священного права - решать, кто въезжает и кто остается на их территории". "Это сделка с дьяволом, сделка о миграционном затоплении Европы, сделка о демографическом разбавлении, сделка о культурном исчезновении Европы", - считает она.

https://ria.ru/20250331/salvini-2008403413.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html

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в мире, франция, европа, брюссель, марин ле пен, герт вилдерс, евросоюз, европарламент