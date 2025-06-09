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Росрыболовство оценит вред биоресурсам Енисея из-за разлива топлива - РИА Новости, 09.06.2025
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14:31 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/enisey-2021794770.html
Росрыболовство оценит вред биоресурсам Енисея из-за разлива топлива
Росрыболовство оценит вред биоресурсам Енисея из-за разлива топлива - РИА Новости, 09.06.2025
Росрыболовство оценит вред биоресурсам Енисея из-за разлива топлива
Росрыболовство после ЧП с буксиром на Енисее в Красноярском крае проведет обследование акватории и отбор проб воды, даст оценку вреда, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:31:00+03:00
2025-06-09T14:31:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Росрыболовство после ЧП с буксиром на Енисее в Красноярском крае проведет обследование акватории и отбор проб воды, даст оценку вреда, сообщили в ведомстве. "В связи с поступившей в Росрыболовство оперативной информацией о происшествии с буксиром "ОТ-2439" на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края Енисейским территориальным управлением организован выезд рабочей группы на место инцидента", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Проводится обследование акватории и отбор проб воды. По результатам будет дана оценка вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания", - добавили там. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html
красноярский край
енисейский район
россия
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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Росрыболовство оценит вред биоресурсам Енисея из-за разлива топлива

Росрыболовство проведет обследование акватории после ЧП с буксиром на Енисее

© Фото : Юрий Озерских/ВКонтактеПоследствия аварии на реке Енисей
Последствия аварии на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Юрий Озерских/ВКонтакте
Последствия аварии на реке Енисей. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Росрыболовство после ЧП с буксиром на Енисее в Красноярском крае проведет обследование акватории и отбор проб воды, даст оценку вреда, сообщили в ведомстве.
«
"В связи с поступившей в Росрыболовство оперативной информацией о происшествии с буксиром "ОТ-2439" на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края Енисейским территориальным управлением организован выезд рабочей группы на место инцидента", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Проводится обследование акватории и отбор проб воды. По результатам будет дана оценка вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания", - добавили там.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено
06:13
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Западно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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