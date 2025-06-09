https://ria.ru/20250609/eliseev-2021521756.html

Биография Виктора Елисеева

Биография Виктора Елисеева - РИА Новости, 09.06.2025

Биография Виктора Елисеева

Художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, народный артист РСФСР Виктор Петрович... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:43:00+03:00

2025-06-09T02:43:00+03:00

2025-06-09T02:43:00+03:00

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Художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, народный артист РСФСР Виктор Петрович Елисеев родился 9 июня 1950 года в Москве.В 1969 году окончил Музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции (ныне – Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке). В 1976 году – Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) по классу хорового дирижирования Владимира Минина.В 1969-1971 годы служил рядовым во Внутренних войсках МВД СССР, был хормейстером самодеятельного ансамбля части.С 1973 года (со времени основания) служит в Ансамбле песни и пляски Внутренних войск МВД (с 2016 года – Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации). До 1977 года – хормейстер, в 1977-1985 годы – главный хормейстер, заместитель начальника ансамбля и дирижер, с 1985 года и по настоящее время – начальник - художественный руководитель и главный дирижер ансамбля.Ансамбль под управлением Елисеева – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны. Все творчество ансамбля подчинено основной цели – патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и широкой общественности.Приоритетное направление концертно-гастрольной деятельности ансамбля – это регулярные выступления коллектива перед личным составом войск национальной гвардии в местах их постоянной дислокации.Коллектив ансамбля выступал на торжественных концертах, посвященных инаугурации президента России, на международных встречах глав государств на высшем уровне. Ансамбль является постоянным участником праздничных мероприятий и благотворительных концертов в Москве, приуроченных к празднованию Дня города.Репертуар коллектива демократичен, обширен, разнообразен и включает в себя лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, современные и народные инструментальные произведения, песни и танцы народов мира, солдатские песни. Ансамбль с равным успехом выносит на суд публики не только русскую музыку, военные песни и марши, но и классику, а также сочинения отечественной и зарубежной эстрады в современных транскрипциях и обработках.В 1993 году за выдающиеся творческие успехи коллективу было присвоено звание Академический, а в 2023 году за большой вклад в сохранение и популяризацию российской культуры, заслуги в установлении и поддержании международных и культурных связей он был награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве".Виктор Елисеев занимается также преподавательской деятельностью.С 1995 года он преподает в Московской консерватории. Профессор кафедры хорового дирижирования (1998).В 1995-2010 годах был начальником Культурного центра, в 2010-2015 годах – Центрального клуба МВД России.Генерал-майор внутренней службы (1997).Вице-президент Совета Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Народный артист РСФСР (1988).Герой труда (2025).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством степени" IV степени, Александра Невского, Почета (2001), Дружбы (2005), Почетной грамотой президента России (2011) и другими наградами.Лауреат премии МВД России (2005).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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