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В Самарской области экс-сотрудник ДПС получил условный срок
В Самарской области экс-сотрудник ДПС получил условный срок - РИА Новости, 09.06.2025
В Самарской области экс-сотрудник ДПС получил условный срок
Экс-сотрудник ДПС в Самарской области получил условный срок за получение взятки и нападение на сотрудников правоохранительных органов во время побега, сообщило... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:19:00+03:00
2025-06-09T17:19:00+03:00
2025-06-09T17:19:00+03:00
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Экс-сотрудник ДПС в Самарской области получил условный срок за получение взятки и нападение на сотрудников правоохранительных органов во время побега, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Следствие и суд установили, что в 2024 году бывший сотрудник ДПС отдела МВД по Безенчукскому району стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Гражданин передал ему 30 тысяч рублей, чтобы инспектор не составлял протокол на нарушителя. По данным СК, в октябре фигурант дела о взяточничестве находился в больнице. Когда к нему заявились следователь и полицейский, мужчина их ударил, выпрыгнул в окно и скрылся. Позже его нашли и задержали. Помимо дела о взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ), бывший сотрудник ДПС стал фигурантом уголовных дел о насильственных действиях, совершенных в отношении следователя (часть 3 статьи 296 УК РФ), и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", - говорится в сообщении СУСК России по региону. Также мужчине назначен штраф на сумму 150 тысяч рублей, также суд лишил фигуранта звания "лейтенанта полиции".
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области экс-сотрудник ДПС получил условный срок
Экс-сотрудник ДПС в Самарской области получил условный срок за получение взятки
САМАРА, 9 июн - РИА Новости.
Экс-сотрудник ДПС в Самарской области получил условный срок за получение взятки и нападение на сотрудников правоохранительных органов во время побега, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале
.
Следствие и суд установили, что в 2024 году бывший сотрудник ДПС отдела МВД по Безенчукскому району стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Гражданин передал ему 30 тысяч рублей, чтобы инспектор не составлял протокол на нарушителя.
По данным СК, в октябре фигурант дела о взяточничестве находился в больнице. Когда к нему заявились следователь и полицейский, мужчина их ударил, выпрыгнул в окно и скрылся. Позже его нашли и задержали.
Помимо дела о взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ), бывший сотрудник ДПС стал фигурантом уголовных дел о насильственных действиях, совершенных в отношении следователя (часть 3 статьи 296 УК РФ), и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Также мужчине назначен штраф на сумму 150 тысяч рублей, также суд лишил фигуранта звания "лейтенанта полиции".