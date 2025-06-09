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Ефимов: на платформе "Звенигородской" в метро завершили монолитные работы

Ефимов: на платформе "Звенигородской" в метро завершили монолитные работы - РИА Новости, 09.06.2025

Ефимов: на платформе "Звенигородской" в метро завершили монолитные работы

В рамках строительства станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро уложили около 13,5 тысячи кубометров бетона, что составляет почти треть от... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:12:00+03:00

2025-06-09T11:12:00+03:00

2025-06-09T11:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В рамках строительства станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро уложили около 13,5 тысячи кубометров бетона, что составляет почти треть от общего запланированного объема, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Станция "Звенигородская" строится в рамках первого этапа создания Рублево-Архангельской линии метро. К настоящему времени уже готовы основные конструкции платформы, возводятся оба вестибюля. Строители уложили около 13,5 тысячи кубометров бетона, что составляет треть от общего запланированного объема. На нижних отметках комплекса и на платформе приступили к черновым архитектурно-отделочным работам, параллельно ведется подготовка к устройству инженерных сетей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что станционный комплекс заложен на глубине свыше 20 метров, его общая длина достигает 250 метров. Комплекс находится в районе Хорошево-Мневники, возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1-й участок Рублево-Архангельской линии должны запустить в следующем году.

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)