https://ria.ru/20250609/dollar-2021686251.html

Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета

Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета - РИА Новости, 09.06.2025

Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета

По мере приближения к осени курс доллара будет постепенно расти. В июне ожидается возврат за 80, а в июле — повышение к 85 рублям. Об этом агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:18:00+03:00

2025-06-09T03:18:00+03:00

2025-06-09T10:46:00+03:00

экономика

михаил зельцер

бкс мир инвестиций

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По мере приближения к осени курс доллара будет постепенно расти. В июне ожидается возврат за 80, а в июле — повышение к 85 рублям. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Пока курсы иностранных валют никак не могут отойти от двухлетнего минимума. Но вскоре все должно измениться."В июне доллар вернется за 80 рублей, в июле повысится к 85, а в августе будет под 90 рублей", — прогнозирует эксперт.На это могут повлиять следующие факторы:

https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html

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экономика, михаил зельцер, бкс мир инвестиций, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар