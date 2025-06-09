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Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета - РИА Новости, 09.06.2025
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03:18 09.06.2025 (обновлено: 10:46 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/dollar-2021686251.html
Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета
Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета - РИА Новости, 09.06.2025
Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета
По мере приближения к осени курс доллара будет постепенно расти. В июне ожидается возврат за 80, а в июле — повышение к 85 рублям. Об этом агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:18:00+03:00
2025-06-09T10:46:00+03:00
экономика
михаил зельцер
бкс мир инвестиций
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По мере приближения к осени курс доллара будет постепенно расти. В июне ожидается возврат за 80, а в июле — повышение к 85 рублям. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Пока курсы иностранных валют никак не могут отойти от двухлетнего минимума. Но вскоре все должно измениться."В июне доллар вернется за 80 рублей, в июле повысится к 85, а в августе будет под 90 рублей", — прогнозирует эксперт.На это могут повлиять следующие факторы:
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экономика, михаил зельцер, бкс мир инвестиций, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар
Экономика, Михаил Зельцер, БКС Мир инвестиций, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар
Эксперт предупредил, что случится с долларом в середине лета

Инвестор Зельцер спрогнозировал рост курса доллара до 90 рублей к концу лета

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По мере приближения к осени курс доллара будет постепенно расти. В июне ожидается возврат за 80, а в июле — повышение к 85 рублям. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Пока курсы иностранных валют никак не могут отойти от двухлетнего минимума. Но вскоре все должно измениться.

"В июне доллар вернется за 80 рублей, в июле повысится к 85, а в августе будет под 90 рублей", — прогнозирует эксперт.

На это могут повлиять следующие факторы:
  • Постепенное снижение притока валюты от экспорта;
  • Повышение спроса на валюту из-за импорта;
  • Ожидается снижение ключевой ставки Банка России;
  • Летом могут снова снизить лимиты продажи валюты по бюджетному правилу.
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ЭкономикаМихаил ЗельцерБКС Мир инвестицийСитуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
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