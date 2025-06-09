https://ria.ru/20250609/dogovor-2021850330.html
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году
Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:58:00+03:00
2025-06-09T17:58:00+03:00
2025-06-09T18:19:00+03:00
киев
россия
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481082_0:119:2274:1398_1920x0_80_0_0_e68a98b898d802db13b8a74adbb9e5b9.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса."Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он украинскую сторону.
https://ria.ru/20250609/vypad-2021698594.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481082_126:0:2149:1517_1920x0_80_0_0_424483dd7f8cf22dc9af49f9df0ee6b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, владимир мединский, в мире
Киев, Россия, Владимир Мединский, В мире
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году
Мединский: партнеры Киева были против договора Украины с РФ в 2022 году