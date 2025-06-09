https://ria.ru/20250609/dogovor-2021850330.html

Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году

Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году

Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:58:00+03:00

2025-06-09T17:58:00+03:00

2025-06-09T18:19:00+03:00

киев

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса."Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он украинскую сторону.

https://ria.ru/20250609/vypad-2021698594.html

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киев, россия, владимир мединский, в мире