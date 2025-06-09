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Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2025
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17:58 09.06.2025 (обновлено: 18:19 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/dogovor-2021850330.html
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году
Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:58:00+03:00
2025-06-09T18:19:00+03:00
киев
россия
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса."Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он украинскую сторону.
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киев, россия, владимир мединский, в мире
Киев, Россия, Владимир Мединский, В мире
Мединский рассказал о влиянии третьих стран на диалог с Киевом в 2022 году

Мединский: партнеры Киева были против договора Украины с РФ в 2022 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
"Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он украинскую сторону.
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