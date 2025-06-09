https://ria.ru/20250609/dnr-2021892992.html
ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в понедельник
ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в понедельник - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в понедельник
Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, два человека пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:50:00+03:00
2025-06-09T21:50:00+03:00
2025-06-09T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель. Позже в МЧС РФ сообщили, что сапер Специализированного спасательного центра МЧС России получил ранение при разминировании в ДНР. Пушилин уточнил, что обследование территории проводилось в освобожденном населенном пункте, а также отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в понедельник
Пушилин: ВСУ пять раз за день атаковали территорию ДНР, два человека пострадали