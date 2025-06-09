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В ДНР сапер получил ранение при разминировании
В ДНР сапер получил ранение при разминировании - РИА Новости, 09.06.2025
В ДНР сапер получил ранение при разминировании
Сапер Специализированного спасательного центра МЧС России получил ранение при разминировании в Донецкой Народной Республике, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:37:00+03:00
2025-06-09T19:37:00+03:00
2025-06-09T19:37:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сапер Специализированного спасательного центра МЧС России получил ранение при разминировании в Донецкой Народной Республике, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сапер МЧС России по ДНР пострадал при разминировании. При обследовании территории на наличие взрывоопасных предметов ранение получил старший сапер Специализированного спасцентра МЧС России. Пострадавшего на санитарном автомобиле транспортировали в больницу и прооперировали", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что с начала года саперы МЧС России по ДНР уничтожили более 52 тысяч различных боеприпасов.
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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ДНР сапер получил ранение при разминировании
МЧС сообщило о ранении сапера МЧС при разминировании в ДНР