https://ria.ru/20250609/dnr-2021840309.html

Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР

Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР - РИА Новости, 09.06.2025

Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию при главе республики по вопросам награждений и поощрений. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:09:00+03:00

2025-06-09T17:09:00+03:00

2025-06-09T17:09:00+03:00

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россия

денис пушилин

общество

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию при главе республики по вопросам награждений и поощрений. "Постановляю: создать комиссию при главе Донецкой Народной Республики по вопросам награждений и поощрений; утвердить прилагаемое положение о комиссии", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики. Согласно документу, комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе ДНР и руководствуется законодательством РФ. В ее задачи входят рассмотрение ходатайств и прилагаемых к ним документов о представлении к награждению; предоставление главе ДНР заключений о восстановлении в правах на награды ДНР, об отмене указа главы республики о награждении либо о внесении изменений в такой указ; рассмотрение вопросов о совершенствовании системы наград ДНР и другие. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.

https://ria.ru/20250609/oblduma-2021838111.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество