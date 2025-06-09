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Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
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17:09 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/dnr-2021840309.html
Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР
Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию при главе республики по вопросам награждений и поощрений. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:09:00+03:00
2025-06-09T17:09:00+03:00
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию при главе республики по вопросам награждений и поощрений. "Постановляю: создать комиссию при главе Донецкой Народной Республики по вопросам награждений и поощрений; утвердить прилагаемое положение о комиссии", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики. Согласно документу, комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе ДНР и руководствуется законодательством РФ. В ее задачи входят рассмотрение ходатайств и прилагаемых к ним документов о представлении к награждению; предоставление главе ДНР заключений о восстановлении в правах на награды ДНР, об отмене указа главы республики о награждении либо о внесении изменений в такой указ; рассмотрение вопросов о совершенствовании системы наград ДНР и другие. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Общество
Пушилин постановил создать комиссию по награждениям при главе ДНР

Пушилин постановил создать комиссию по вопросам награждений и поощрений

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию при главе республики по вопросам награждений и поощрений.
"Постановляю: создать комиссию при главе Донецкой Народной Республики по вопросам награждений и поощрений; утвердить прилагаемое положение о комиссии", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики.
Согласно документу, комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе ДНР и руководствуется законодательством РФ. В ее задачи входят рассмотрение ходатайств и прилагаемых к ним документов о представлении к награждению; предоставление главе ДНР заключений о восстановлении в правах на награды ДНР, об отмене указа главы республики о награждении либо о внесении изменений в такой указ; рассмотрение вопросов о совершенствовании системы наград ДНР и другие.
Указ вступает в силу со дня официальной публикации.
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