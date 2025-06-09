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В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 09.06.2025 (обновлено: 11:14 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/dnr-2021738876.html
В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов
В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов - РИА Новости, 09.06.2025
В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов
Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки в ДНР сократилась до минимума, противник предпочитает использовать "Бабу-Ягу" - более крупный и мощный... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:13:00+03:00
2025-06-09T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки в ДНР сократилась до минимума, противник предпочитает использовать "Бабу-Ягу" - более крупный и мощный беспилотник, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Шанс". "На данном этапе боевых действий в районе Алексеевки наблюдается минимальная активность FPV-дронов врага. Они больше сейчас задействуют "Бабу-Ягу" (украинский грузоподъемный дрон - ред.), даже не боясь летать днем. Конечно, все равно чаще ночью, но и днем у них выхода нет, они летают. Ставку больше ставят на "Бабу-Ягу". Я так понимаю, что FPV-расчеты отошли в тыл", – сказал "Шанс" По его словам, взаимодействие батальона спецназа "Хан" и 114-й бригады ВС РФ доведено до совершенства и на этом участке линия фронта постоянно двигается в сторону противника.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
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алексеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов

Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки сократилась до минимума

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки в ДНР сократилась до минимума, противник предпочитает использовать "Бабу-Ягу" - более крупный и мощный беспилотник, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Шанс".
"На данном этапе боевых действий в районе Алексеевки наблюдается минимальная активность FPV-дронов врага. Они больше сейчас задействуют "Бабу-Ягу" (украинский грузоподъемный дрон - ред.), даже не боясь летать днем. Конечно, все равно чаще ночью, но и днем у них выхода нет, они летают. Ставку больше ставят на "Бабу-Ягу". Я так понимаю, что FPV-расчеты отошли в тыл", – сказал "Шанс"
По его словам, взаимодействие батальона спецназа "Хан" и 114-й бригады ВС РФ доведено до совершенства и на этом участке линия фронта постоянно двигается в сторону противника.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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