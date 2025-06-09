https://ria.ru/20250609/dnr-2021738876.html

В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов

В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов - РИА Новости, 09.06.2025

В районе Алексеевки сократилась активность украинских дронов

Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки в ДНР сократилась до минимума, противник предпочитает использовать "Бабу-Ягу" - более крупный и мощный... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:13:00+03:00

2025-06-09T11:13:00+03:00

2025-06-09T11:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Активность FPV-дронов ВСУ в районе Алексеевки в ДНР сократилась до минимума, противник предпочитает использовать "Бабу-Ягу" - более крупный и мощный беспилотник, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Шанс". "На данном этапе боевых действий в районе Алексеевки наблюдается минимальная активность FPV-дронов врага. Они больше сейчас задействуют "Бабу-Ягу" (украинский грузоподъемный дрон - ред.), даже не боясь летать днем. Конечно, все равно чаще ночью, но и днем у них выхода нет, они летают. Ставку больше ставят на "Бабу-Ягу". Я так понимаю, что FPV-расчеты отошли в тыл", – сказал "Шанс" По его словам, взаимодействие батальона спецназа "Хан" и 114-й бригады ВС РФ доведено до совершенства и на этом участке линия фронта постоянно двигается в сторону противника.

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф