Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/dnr-2021719609.html
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР
Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:56:00+03:00
2025-06-09T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_0:44:3073:1773_1920x0_80_0_0_316c0d7309d340cc60038d456809bf0b.jpg
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Ночью был обнаружен MaxxPro, заезжал со стороны Дачного (ДНР - ред.). То есть это район где-то между Алексеевкой и Троицким. Видно - либо ротация была противника, либо подвоз какого-нибудь БК (боекомплект - ред.), еды, воды. Поехали, но не доехали. Где-то в районе Богдановки в полях ее поймали и "отработали" (успешно поразили - ред.). Машина встала, начала гореть", - сообщил РИА Новости "Тоха". По его словам, операторы ударных дронов батальона "Хан" несколько раз наносили удары по американскому бронетранспортеру, в эту работу активно включились соседи по фронту из 114-й бригады ВС России. "Цель была поражена, цель была подтверждена... Личный состав (противника - ред.), ну не знаю, полностью уцелел, не полностью, но часть, часть, которую мы наблюдали, это человека 3-4, и они убежали в ближайшую "зеленку" (лесопосадку - ред.)", - добавил боец. Также он отметил, что взаимодействие между подразделениями, соседствующими на фронте, налажено на сто процентов и операторы ударных БПЛА батальона "Хан" в любую секунду готовы поднять в воздух дрон, снаряженный соответствующим задаче зарядом, и поразить любую цель в зоне досягаемости расчетов подразделения.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
https://ria.ru/20250404/spetsoepartsiya-2009247774.html
алексеевка
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ff5e9cbf2efe74b9927a7f8033e2cd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР

Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro у Алексеевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"Ночью был обнаружен MaxxPro, заезжал со стороны Дачного (ДНР - ред.). То есть это район где-то между Алексеевкой и Троицким. Видно - либо ротация была противника, либо подвоз какого-нибудь БК (боекомплект - ред.), еды, воды. Поехали, но не доехали. Где-то в районе Богдановки в полях ее поймали и "отработали" (успешно поразили - ред.). Машина встала, начала гореть", - сообщил РИА Новости "Тоха".
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Вчера, 21:30
По его словам, операторы ударных дронов батальона "Хан" несколько раз наносили удары по американскому бронетранспортеру, в эту работу активно включились соседи по фронту из 114-й бригады ВС России.
"Цель была поражена, цель была подтверждена... Личный состав (противника - ред.), ну не знаю, полностью уцелел, не полностью, но часть, часть, которую мы наблюдали, это человека 3-4, и они убежали в ближайшую "зеленку" (лесопосадку - ред.)", - добавил боец.
Также он отметил, что взаимодействие между подразделениями, соседствующими на фронте, налажено на сто процентов и операторы ударных БПЛА батальона "Хан" в любую секунду готовы поднять в воздух дрон, снаряженный соответствующим задаче зарядом, и поразить любую цель в зоне досягаемости расчетов подразделения.
Российские военные уничтожили расчеты украинских БПЛА Птахи Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Российские военные уничтожили расчеты БПЛА "Птицы Мадьяра"
4 апреля, 06:28
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала