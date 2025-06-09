https://ria.ru/20250609/dnr-2021719609.html

Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР

Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР - РИА Новости, 09.06.2025

Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР

Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:56:00+03:00

2025-06-09T09:56:00+03:00

2025-06-09T09:56:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Ночью был обнаружен MaxxPro, заезжал со стороны Дачного (ДНР - ред.). То есть это район где-то между Алексеевкой и Троицким. Видно - либо ротация была противника, либо подвоз какого-нибудь БК (боекомплект - ред.), еды, воды. Поехали, но не доехали. Где-то в районе Богдановки в полях ее поймали и "отработали" (успешно поразили - ред.). Машина встала, начала гореть", - сообщил РИА Новости "Тоха". По его словам, операторы ударных дронов батальона "Хан" несколько раз наносили удары по американскому бронетранспортеру, в эту работу активно включились соседи по фронту из 114-й бригады ВС России. "Цель была поражена, цель была подтверждена... Личный состав (противника - ред.), ну не знаю, полностью уцелел, не полностью, но часть, часть, которую мы наблюдали, это человека 3-4, и они убежали в ближайшую "зеленку" (лесопосадку - ред.)", - добавил боец. Также он отметил, что взаимодействие между подразделениями, соседствующими на фронте, налажено на сто процентов и операторы ударных БПЛА батальона "Хан" в любую секунду готовы поднять в воздух дрон, снаряженный соответствующим задаче зарядом, и поразить любую цель в зоне досягаемости расчетов подразделения.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

https://ria.ru/20250404/spetsoepartsiya-2009247774.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины