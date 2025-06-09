https://ria.ru/20250609/dnr-2021719609.html
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР
Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:56:00+03:00
2025-06-09T09:56:00+03:00
2025-06-09T09:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Ночью был обнаружен MaxxPro, заезжал со стороны Дачного (ДНР - ред.). То есть это район где-то между Алексеевкой и Троицким. Видно - либо ротация была противника, либо подвоз какого-нибудь БК (боекомплект - ред.), еды, воды. Поехали, но не доехали. Где-то в районе Богдановки в полях ее поймали и "отработали" (успешно поразили - ред.). Машина встала, начала гореть", - сообщил РИА Новости "Тоха". По его словам, операторы ударных дронов батальона "Хан" несколько раз наносили удары по американскому бронетранспортеру, в эту работу активно включились соседи по фронту из 114-й бригады ВС России. "Цель была поражена, цель была подтверждена... Личный состав (противника - ред.), ну не знаю, полностью уцелел, не полностью, но часть, часть, которую мы наблюдали, это человека 3-4, и они убежали в ближайшую "зеленку" (лесопосадку - ред.)", - добавил боец. Также он отметил, что взаимодействие между подразделениями, соседствующими на фронте, налажено на сто процентов и операторы ударных БПЛА батальона "Хан" в любую секунду готовы поднять в воздух дрон, снаряженный соответствующим задаче зарядом, и поразить любую цель в зоне досягаемости расчетов подразделения.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер в ДНР
Российские дроны уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro у Алексеевки
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Несколькими ударами FPV-дронов ВС России в районе Алексеевки в ДНР уничтожен бронетранспортер ВСУ MaxxPro производства США, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"Ночью был обнаружен MaxxPro, заезжал со стороны Дачного (ДНР
- ред.). То есть это район где-то между Алексеевкой
и Троицким. Видно - либо ротация была противника, либо подвоз какого-нибудь БК (боекомплект - ред.), еды, воды. Поехали, но не доехали. Где-то в районе Богдановки в полях ее поймали и "отработали" (успешно поразили - ред.). Машина встала, начала гореть", - сообщил РИА Новости "Тоха".
По его словам, операторы ударных дронов батальона "Хан" несколько раз наносили удары по американскому бронетранспортеру, в эту работу активно включились соседи по фронту из 114-й бригады ВС России
.
"Цель была поражена, цель была подтверждена... Личный состав (противника - ред.), ну не знаю, полностью уцелел, не полностью, но часть, часть, которую мы наблюдали, это человека 3-4, и они убежали в ближайшую "зеленку" (лесопосадку - ред.)", - добавил боец.
Также он отметил, что взаимодействие между подразделениями, соседствующими на фронте, налажено на сто процентов и операторы ударных БПЛА батальона "Хан" в любую секунду готовы поднять в воздух дрон, снаряженный соответствующим задаче зарядом, и поразить любую цель в зоне досягаемости расчетов подразделения.