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Дмитриев похвалил соцсеть Х - РИА Новости, 09.06.2025
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00:32 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/dmitriev-2021686578.html
Дмитриев похвалил соцсеть Х
Дмитриев похвалил соцсеть Х - РИА Новости, 09.06.2025
Дмитриев похвалил соцсеть Х
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:32:00+03:00
2025-06-09T00:32:00+03:00
технологии
россия
кирилл дмитриев
илон маск
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты. Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня. "X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.
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технологии, россия, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций
Технологии, Россия, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев похвалил соцсеть Х

Глава РФПИ Дмитриев: соцсеть Х дает возможность критическому мышлению

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты.
Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня.
"X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев
7 июня, 00:51
 
ТехнологииРоссияКирилл ДмитриевИлон МаскРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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