https://ria.ru/20250609/dmitriev-2021686578.html

Дмитриев похвалил соцсеть Х

Дмитриев похвалил соцсеть Х - РИА Новости, 09.06.2025

Дмитриев похвалил соцсеть Х

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:32:00+03:00

2025-06-09T00:32:00+03:00

2025-06-09T00:32:00+03:00

технологии

россия

кирилл дмитриев

илон маск

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты. Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня. "X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.

https://ria.ru/20250607/dmitriev-2021451463.html

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технологии, россия, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций