https://ria.ru/20250609/desantniki-2021844395.html
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) захватили шведскую БМП CV90, уничтожив экипаж в Сумской области, рассказали РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:31:00+03:00
2025-06-09T17:31:00+03:00
2025-06-09T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967450183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56639d20d20e92114e1ef09a9d1cdbb0.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн – РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) захватили шведскую БМП CV90, уничтожив экипаж в Сумской области, рассказали РИА Новости уссурийские десантники. "Личный состав 3-го батальона, находясь на оборонительных позициях, обнаружил боевую машину (CV90 шведского производства – ред.) противника. По команде доложили, и по ней начала работать артиллерия", – сказал командир ремонтной роты. Он пояснил, что после того, как огнем артиллерии БМП была остановлена, пехота ВСУ, сопровождавшая машину, бежала, а экипаж не успел эвакуироваться. "Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован", – добавил он. По его словам, трофейную боевую машину удалось завести после того, как был доставлен комплект заряженных аккумуляторов, и она своим ходом доехала до рембазы уссурийских десантников. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
https://ria.ru/20250609/svo-2021795468.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967450183_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_afde66747a08d36f9622021491495b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП CV90 в Сумской области