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Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/desantniki-2021844395.html
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) захватили шведскую БМП CV90, уничтожив экипаж в Сумской области, рассказали РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:31:00+03:00
2025-06-09T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн – РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) захватили шведскую БМП CV90, уничтожив экипаж в Сумской области, рассказали РИА Новости уссурийские десантники. "Личный состав 3-го батальона, находясь на оборонительных позициях, обнаружил боевую машину (CV90 шведского производства – ред.) противника. По команде доложили, и по ней начала работать артиллерия", – сказал командир ремонтной роты. Он пояснил, что после того, как огнем артиллерии БМП была остановлена, пехота ВСУ, сопровождавшая машину, бежала, а экипаж не успел эвакуироваться. "Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован", – добавил он. По его словам, трофейную боевую машину удалось завести после того, как был доставлен комплект заряженных аккумуляторов, и она своим ходом доехала до рембазы уссурийских десантников. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
https://ria.ru/20250609/svo-2021795468.html
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россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Уссурийские десантники захватили шведскую БМП в Сумской области

Уссурийские десантники захватили шведскую БМП CV90 в Сумской области

© РИА Новости / TelegramШведская БМП CV90
Шведская БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Telegram
Шведская БМП CV90. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн – РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) захватили шведскую БМП CV90, уничтожив экипаж в Сумской области, рассказали РИА Новости уссурийские десантники.
"Личный состав 3-го батальона, находясь на оборонительных позициях, обнаружил боевую машину (CV90 шведского производства – ред.) противника. По команде доложили, и по ней начала работать артиллерия", – сказал командир ремонтной роты.
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Он пояснил, что после того, как огнем артиллерии БМП была остановлена, пехота ВСУ, сопровождавшая машину, бежала, а экипаж не успел эвакуироваться.
"Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован", – добавил он.
По его словам, трофейную боевую машину удалось завести после того, как был доставлен комплект заряженных аккумуляторов, и она своим ходом доехала до рембазы уссурийских десантников.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
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