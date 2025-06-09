Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных
Латвийский депутат Росликов заявил, что будет бороться за права русскоязычных
© Фото : соцсети депутатаДепутат сейма Латвии Алексей Росликов
© Фото : соцсети депутата
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела.
Политик выступил против дискриминации этой части населения в стране. За это его обвинили в якобы оказании помощи Москве и разжигании национальной розни.
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"Что я могу сказать? Идем вперед и будем бороться. Любое преследование сегодня — это абсолютно ожидаемый результат за то, что ты борешься за правду и за справедливость. У меня нет причин останавливаться. Я работаю от души, от сердца за свою Латвию и за своих людей", — написал он в соцсетях.
Росликов назвал преступным законопроект блока "Национальное объединение", который предполагает полный запрет русского языка в публичном пространстве Латвии. Его удивило возбуждение уголовного дела против латвийского депутата, который просит не преследовать население страны, говорящее на этом языке.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на это выступление весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".