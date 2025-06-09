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Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных - РИА Новости, 09.06.2025
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21:48 09.06.2025 (обновлено: 22:41 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/deputat-2021892702.html
Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных
Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных - РИА Новости, 09.06.2025
Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных
Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:48:00+03:00
2025-06-09T22:41:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела.Политик выступил против дискриминации этой части населения в стране. За это его обвинили в якобы оказании помощи Москве и разжигании национальной розни.&quot;Что я могу сказать? Идем вперед и будем бороться. Любое преследование сегодня — это абсолютно ожидаемый результат за то, что ты борешься за правду и за справедливость. У меня нет причин останавливаться. Я работаю от души, от сердца за свою Латвию и за своих людей&quot;, — написал он в соцсетях. Росликов назвал преступным законопроект блока "Национальное объединение", который предполагает полный запрет русского языка в публичном пространстве Латвии. Его удивило возбуждение уголовного дела против латвийского депутата, который просит не преследовать население страны, говорящее на этом языке. На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на это выступление весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".
https://ria.ru/20250607/latviya-2021527061.html
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в мире, латвия, россия, дмитрий медведев, facebook
В мире, Латвия, Россия, Дмитрий Медведев, Facebook
Латвийский депутат заявил о готовности бороться за права русскоязычных

Латвийский депутат Росликов заявил, что будет бороться за права русскоязычных

© Фото : соцсети депутатаДепутат сейма Латвии Алексей Росликов
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : соцсети депутата
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела.
Политик выступил против дискриминации этой части населения в стране. За это его обвинили в якобы оказании помощи Москве и разжигании национальной розни.
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"Что я могу сказать? Идем вперед и будем бороться. Любое преследование сегодня — это абсолютно ожидаемый результат за то, что ты борешься за правду и за справедливость. У меня нет причин останавливаться. Я работаю от души, от сердца за свою Латвию и за своих людей", — написал он в соцсетях.

Росликов назвал преступным законопроект блока "Национальное объединение", который предполагает полный запрет русского языка в публичном пространстве Латвии. Его удивило возбуждение уголовного дела против латвийского депутата, который просит не преследовать население страны, говорящее на этом языке.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на это выступление весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".
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