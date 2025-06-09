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Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня

Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня - РИА Новости, 09.06.2025

Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:25:00+03:00

2025-06-09T12:25:00+03:00

2025-06-09T12:25:00+03:00

общество

россия

пенза

пензенская область

олег мельниченко

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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом. "Встречаем День России и День города Пензы праздничной программой в областном центре. Городские общественные пространства превратятся в концертные и спортивные площадки... Хочу предупредить, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом — это делается в целях безопасности", - написал Мельниченко. Глава региона также призвал жителей быть осторожными из-за активности интернет-мошенников в преддверии праздника. По словам Мельниченко, в Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.

https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html

россия

пенза

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Варвара Скокшина

общество, россия, пенза, пензенская область, олег мельниченко