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Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня
Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня - РИА Новости, 09.06.2025
Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:25:00+03:00
2025-06-09T12:25:00+03:00
2025-06-09T12:25:00+03:00
общество
россия
пенза
пензенская область
олег мельниченко
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом. "Встречаем День России и День города Пензы праздничной программой в областном центре. Городские общественные пространства превратятся в концертные и спортивные площадки... Хочу предупредить, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом — это делается в целях безопасности", - написал Мельниченко. Глава региона также призвал жителей быть осторожными из-за активности интернет-мошенников в преддверии праздника. По словам Мельниченко, в Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенза, пензенская область, олег мельниченко
Общество, Россия, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко
Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня
В Пензенской области 12 июня ожидаются перебои с мобильным интернетом