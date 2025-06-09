https://ria.ru/20250609/danija-2021690288.html

Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании

Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании - РИА Новости, 09.06.2025

Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании

Второй западный окружной военный суд начнет заочно рассматривать уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:05:00+03:00

2025-06-09T02:05:00+03:00

2025-06-09T02:05:00+03:00

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россия

курская область

дания

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет заочно рассматривать уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали в суде. Как ранее сообщали в Telegram-канале СК РФ, гражданка Королевства Дании Аннабель Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что Йоргенсен с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершает преступления против мирных жителей региона.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

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курская область

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происшествия, россия, курская область, дания, следственный комитет россии (ск рф)