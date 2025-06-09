Рейтинг@Mail.ru
Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/danija-2021690288.html
Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании
Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании - РИА Новости, 09.06.2025
Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании
Второй западный окружной военный суд начнет заочно рассматривать уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:05:00+03:00
2025-06-09T02:05:00+03:00
происшествия
россия
курская область
дания
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990390036_80:98:1224:742_1920x0_80_0_0_46833c5053d3426b5d6c394437c5152c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет заочно рассматривать уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали в суде. Как ранее сообщали в Telegram-канале СК РФ, гражданка Королевства Дании Аннабель Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что Йоргенсен с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершает преступления против мирных жителей региона.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
россия
курская область
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990390036_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0d6874f123c38f0ad2243585262f10a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, дания, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Дания, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Курской области заочно рассмотрит дело наемницы из Дании

Военный суд начнет заочно рассматривать дело наемницы из Дании Йоргенсен

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет заочно рассматривать уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали в суде.
Как ранее сообщали в Telegram-канале СК РФ, гражданка Королевства Дании Аннабель Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что Йоргенсен с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершает преступления против мирных жителей региона.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
27 января, 12:05
 
ПроисшествияРоссияКурская областьДанияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала