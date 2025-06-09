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В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 09.06.2025
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18:36 09.06.2025 (обновлено: 19:06 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/chp-2021859752.html
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 09.06.2025
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме
Трое детей погибли на пожаре в частном доме в селе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:36:00+03:00
2025-06-09T19:06:00+03:00
происшествия
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Трое детей погибли на пожаре в частном доме в селе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону."В селе Старобалтачево загорелся частный жилой бревенчатый дом. При тушении обнаружены тела детей 16, девяти и трех лет. Открытое горение ликвидировано на 110 квадратах. Тушение продолжают 10 специалистов и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.На место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что родителей погибших и еще одного ребенка 12 лет в момент пожара дома не было.Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

Трое детей погибли на пожаре в частном доме в башкирском селе Старобалтачево

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramНа месте пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии
На месте пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
На месте пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Трое детей погибли на пожаре в частном доме в селе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В селе Старобалтачево загорелся частный жилой бревенчатый дом. При тушении обнаружены тела детей 16, девяти и трех лет. Открытое горение ликвидировано на 110 квадратах. Тушение продолжают 10 специалистов и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
На место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что родителей погибших и еще одного ребенка 12 лет в момент пожара дома не было.
Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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