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Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов
Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов - РИА Новости, 09.06.2025
Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов
Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов в Ярославской области, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило УМВД по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:30:00+03:00
2025-06-09T17:30:00+03:00
2025-06-09T17:30:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов в Ярославской области, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило УМВД по региону. По данным УМВД, ночью 7 июня неизвестный нанес надписи на мемориал, который построили в память погибших хоккеистов ярославского "Локомотива" в селе Туношна Ярославского района. "Установлен и задержан гражданин 1987 года рождения, по словам задержанного он намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую "важную" информацию", - говорится в сообщении. В УМВД отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис" с хоккейной командой "Локомотив" на борту разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Всего в самолете было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое - хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.
https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html
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происшествия, ярославская область, туношна, ярославский район, як сервис , туношна , як-42
Происшествия, Ярославская область, Туношна, Ярославский район, Як Сервис , Туношна , Як-42
Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов
В Ярославской области нашли вандала, исписавшего краской мемориал хоккеистов