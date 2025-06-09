https://ria.ru/20250609/chp-2021844056.html

Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов

Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов - РИА Новости, 09.06.2025

Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов

Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов в Ярославской области, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило УМВД по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:30:00+03:00

2025-06-09T17:30:00+03:00

2025-06-09T17:30:00+03:00

происшествия

ярославская область

туношна

ярославский район

як сервис

туношна

як-42

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43788/20/437882053_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_f283b8a9bcbb07328044c75321c019a3.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Полиция нашла вандала, исписавшего краской мемориал погибших хоккеистов в Ярославской области, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило УМВД по региону. По данным УМВД, ночью 7 июня неизвестный нанес надписи на мемориал, который построили в память погибших хоккеистов ярославского "Локомотива" в селе Туношна Ярославского района. "Установлен и задержан гражданин 1987 года рождения, по словам задержанного он намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую "важную" информацию", - говорится в сообщении. В УМВД отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис" с хоккейной командой "Локомотив" на борту разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. Всего в самолете было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое - хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.

https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html

ярославская область

туношна

ярославский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, туношна, ярославский район, як сервис , туношна , як-42