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В Челябинске продлили арест мужчине, ударившему ножом ребенка
В Челябинске продлили арест мужчине, ударившему ножом ребенка - РИА Новости, 09.06.2025
В Челябинске продлили арест мужчине, ударившему ножом ребенка
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей жителю Челябинска, ударившему не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщили... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:48:00+03:00
2025-06-09T14:48:00+03:00
2025-06-09T14:48:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей жителю Челябинска, ударившему не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Металлургический райсуд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня. "Металлургический районный суд Челябинска с учетом мнения прокурора продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Житель Челябинска обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), добавляется в сообщении. Прокуратура ранее уточняла, что обвиняемый нанес школьнику не менее 7 ударов ножом в различные части тела.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске продлили арест мужчине, ударившему ножом ребенка
Суд в Челябинске продлил арест мужчине, ударившему ножом 11-летнего мальчика