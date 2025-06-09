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СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине - РИА Новости, 09.06.2025
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02:03 09.06.2025 (обновлено: 05:46 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/chekhiya-2021690026.html
СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине
СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине
Чешские спецслужбы готовятся к возвращению в республику людей, воюющих на Украине, причем не только чехов, которые присоединились к участию в конфликте, но и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:03:00+03:00
2025-06-09T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чешские спецслужбы готовятся к возвращению в республику людей, воюющих на Украине, причем не только чехов, которые присоединились к участию в конфликте, но и боевиков ВСУ, которые захотят приехать в Чехию, чтобы навестить свои семьи, сообщило издание Novinky. "Чешские спецслужбы готовятся к приезду в республику людей, воюющих на Украине по обе стороны фронта: как чехов, так и пожелавших навестить проживающие здесь свои семьи украинских военных. Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине", — говорится в материале. Как отметило издание, с возвращением этих людей может быть связано несколько рисков: те, кто имеют опыт прямых боевых действий, могут испытывать трудности с адаптацией к обычной жизни и страдать психологическими расстройствами. По данным издания, среди возвращающихся также могут быть потенциальные агенты иностранных государств, которые будут злоупотреблять программой воссоединения украинских семей. Задача спецслужб и сил безопасности — выявлять и предотвращать действия таких агентов Согласно нынешней статистике, 71 из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела. "Все заявители хотели присоединиться к украинским вооруженным силам", — уточнил пресс-секретарь главы страны Войтех Шелига. По информации издания, президент отклонил 147 таких заявлений, однако ряд других граждан Чехии отправился воевать на Украину самостоятельно. Таким образом, они нарушили чешское законодательство, и им грозит до десяти лет тюрьмы за службу в иностранных вооруженных силах или 20 лет и более, если выяснится их причастность к деятельности террористических организаций, заключило Novinky. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250531/slovakiya-2020188658.html
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в мире, украина, чехия, россия, петр павел
В мире, Украина, Чехия, Россия, Петр Павел
СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине

Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чешские спецслужбы готовятся к возвращению в республику людей, воюющих на Украине, причем не только чехов, которые присоединились к участию в конфликте, но и боевиков ВСУ, которые захотят приехать в Чехию, чтобы навестить свои семьи, сообщило издание Novinky.
«
"Чешские спецслужбы готовятся к приезду в республику людей, воюющих на Украине по обе стороны фронта: как чехов, так и пожелавших навестить проживающие здесь свои семьи украинских военных. Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине", — говорится в материале.
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Как отметило издание, с возвращением этих людей может быть связано несколько рисков: те, кто имеют опыт прямых боевых действий, могут испытывать трудности с адаптацией к обычной жизни и страдать психологическими расстройствами. По данным издания, среди возвращающихся также могут быть потенциальные агенты иностранных государств, которые будут злоупотреблять программой воссоединения украинских семей. Задача спецслужб и сил безопасности — выявлять и предотвращать действия таких агентов
Согласно нынешней статистике, 71 из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела.
"Все заявители хотели присоединиться к украинским вооруженным силам", — уточнил пресс-секретарь главы страны Войтех Шелига.
По информации издания, президент отклонил 147 таких заявлений, однако ряд других граждан Чехии отправился воевать на Украину самостоятельно. Таким образом, они нарушили чешское законодательство, и им грозит до десяти лет тюрьмы за службу в иностранных вооруженных силах или 20 лет и более, если выяснится их причастность к деятельности террористических организаций, заключило Novinky.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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