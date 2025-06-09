https://ria.ru/20250609/chay-2021691436.html
Юрист рассказала, можно ли пить чай в рабочее время
Юрист рассказала, можно ли пить чай в рабочее время - РИА Новости, 09.06.2025
Юрист рассказала, можно ли пить чай в рабочее время
Работодатель имеет право запретить пить чай на рабочем месте в локальных актах, но только в случае, если работники могут покидать рабочее место на время обеда,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:49:00+03:00
2025-06-09T02:49:00+03:00
2025-06-09T05:57:00+03:00
общество
ольга владимирова
headhunter
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Работодатель имеет право запретить пить чай на рабочем месте в локальных актах, но только в случае, если работники могут покидать рабочее место на время обеда, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда", — сказала Владимирова. Она подчеркнула, что в случае, когда работник не имеет других вариантов для приема пищи, а за нарушение запрета на питание на рабочем месте на него накладывают дисциплинарное взыскание, такой запрет с высокой вероятностью будет неправомерным.Владимирова добавила, что по закону запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а для отдельных предприятий требования по созданию комнат для приема пищи установлены санитарными нормами.
https://ria.ru/20250604/jurist-2020769235.html
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общество, ольга владимирова, headhunter
Общество, Ольга Владимирова, HeadHunter
Юрист рассказала, можно ли пить чай в рабочее время
Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте