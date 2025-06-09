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В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров сократилась на 64 тысячи гектаров
В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров сократилась на 64 тысячи гектаров - РИА Новости, 09.06.2025
В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров сократилась на 64 тысячи гектаров
Шесть лесных пожаров на общей площади более 64 тысяч гектаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:53:00+03:00
2025-06-09T04:53:00+03:00
2025-06-09T04:53:00+03:00
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 9 июн - РИА Новости. Шесть лесных пожаров на общей площади более 64 тысяч гектаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за сутки в лесах республики обнаружено восемь возгораний. На утро понедельника действует 18 лесных пожаров на общей площади более 45 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. "Ликвидировано шесть возгораний: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском и Закаменском районах, на общей площади 64 037 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что локализовано еще три лесных пожара в Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах на площади более 18,9 тысячи гектаров. На тушении работает 513 человек, в том числе 138 специалистов из других регионов. Задействовано 89 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021328211.html
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происшествия, республика бурятия, закаменский район, селенгинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Республика Бурятия, Закаменский район, Селенгинский район, Природные пожары в России
В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров сократилась на 64 тысячи гектаров
В Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 64 тысяч гектаров