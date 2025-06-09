https://ria.ru/20250609/britaniya-2021635179.html

Британия буднично объявила войну России

Британия буднично объявила войну России - РИА Новости, 09.06.2025

Британия буднично объявила войну России

Британцы объявили войну России. И сделали это как-то буднично, без особых дискуссий и без барабанного боя. В минувшую субботу газета The Guardian вышла с... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:00:00+03:00

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Британцы объявили войну России. И сделали это как-то буднично, без особых дискуссий и без барабанного боя. В минувшую субботу газета The Guardian вышла с броским заголовком на первой полосе: "Россия находится в состоянии войны с нами". На сайте же этой газеты поясняется, что под "нами" подразумевается именно Британия, а не в целом коллективный Запад, поскольку на Америку Дональда Трампа отныне полагаться нельзя.Причем в обоих заголовках указывается источник этого агрессивного заявления: небезызвестная Фиона Хилл, работавшая специальным советником Дональда Трампа во время его первого президентского срока, а потом самозабвенно сдававшая своего бывшего босса в деле об импичменте. То есть можно было бы списать это заявление на неадекватность некой частной особы, да еще с американским паспортом. Но в том-то и дело, что Хилл является от рождения подданной Великобритании и буквально на днях выступила одним из трех соавторов оборонного доклада британского правительства, представленного лично премьером Киром Стармером.Да-да, откровенная ненавистница России Фиона Хилл вместе с бывшим генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном и отставным генералом Ричардом Бэрронсом, еще недавно возглавлявшим Стратегическое командование британской армии, по заказу официального Лондона составили 144-страничный доклад, в котором Россия упоминается как главная угроза чуть ли не на каждой странице. Соответственно, и интервью у Фионы Хилл берут в последние дни именно как у нанятого правительством Британии советника, а не просто как у одного из частных русофобов, заполонивших страницы тамошней прессы.Отсюда — и масса ссылок на данное интервью. "Россия уже находится в состоянии войны с Британией", "Британия воюет с Россией" — это заголовки последовавших публикаций других лондонских газет.Это же интервью упоминает известный британский колумнист Мэттью Сайд, бывшая первая ракетка Англии по настольному теннису, в последние годы представляемый различными телеканалами чуть ли не как главный эксперт в мировой политике. В своей колонке для The Sunday Times он солидаризуется с позицией Хилл, пугая публику страшными русскими: "Я часто ездил в гангстерское государство Путина и вдыхал там зло". Надышался, бедолага! Теперь искренне злорадствует по поводу совершенных 1 июня атаках против России.Сайд, как и многие другие британские обозреватели, ссылается на недавнее интервью посла России Андрея Келина телеканалу Sky News. В этой беседе наш дипломат прямо в глаза тамошним журналистам доступно и логично объясняет, почему у нас нет никаких сомнений в том, что за украинскими атаками против российских объектов стоит Великобритания. "Мы прекрасно знаем, насколько Лондон вовлечен", — объяснил Келин. И британцы не просто не скрывают этого, а даже хвастаются своим участием в диверсиях против российских объектов!Сайд в указанной статье пишет, что испытывает "огромную гордость в связи с тем, что Великобритания помогла в таком заговоре и, что еще лучше, обладает технологическими знаниями, чтобы сделать его успешным". И тут же поясняет своим читателям: не нойте в связи с тем, что вам скоро повысят налоги, необходимые для усиления обороны от "российской угрозы". Тут бы задаться вопросом: а не легче было бы не трогать Россию и не провоцировать ее на жесткий ответ? И налоги тогда не надо было бы поднимать! Но Сайд, напомним, был региональной звездой в пинг-понге, а не в логике. Причем на международной арене он, как мы все понимаем, звезд в этом виде спорта не хватал — на фоне-то китайцев! Теперь почему-то думает, что может бросать военные вызовы России.Еще дальше пошел не меньший ненавистник нашей страны, бывший премьер Британии Борис Джонсон. В своей свежей колонке для Daily Mail авантюрист, бросивший в свое время в топку тысячи украинцев, не просто радуется диверсиям на территории России, включая военные аэродромы, но и призывает Лондон официально выразить свою солидарность с ними. Причем пояснение потрясает своей прямотой и простотой: "Эти самолеты были частью ядерных сил России, то есть в том числе могли быть использованы против нас".То есть это оправдание атаки на российские ядерные силы? Но в таком случае это ведь является (само собой, гипотетически) и оправданием любых наших "превентивных" ударов по ядерным силам Великобритании — они ведь представляют угрозу для нас! Можете себе представить округлившиеся глаза самого Джонсона или редакторов газеты, выделивших его провокационную фразу в качестве отдельной вставки, если им предъявить такие же аргументы. "А нас-то за что?" — тут же вопиют британские провокаторы, когда слышат что-то подобное.В своем антироссийском раже они даже не заметили, как уже перешагнули опаснейший порог, за которым может разверзнуться страшная бездна. И чем дальше, тем больше упражняются в том, кто предложит наиболее авантюрный сценарий, провоцируя ядерную войну. Один из самых востребованных в Британии военных экспертов, отставной полковник Ричард Кемп на днях на страницах все той же Daily Mail чуть ли не подзуживал Россию нанести тактический ядерный удар по Украине. И в то же самое время он, выступая в Одессе, прямым текстом призвал Британию разработать для Украины ядерное оружие в качестве "сдерживающего фактора для России". То есть они даже не скрывают, что стремятся вызвать ядерный армагеддон локального масштаба, но при этом снова рассчитывают отсидеться "за лужей".Именно поэтому очень важно, чтобы слова нашего посла дошли до британской аудитории. Месседж вполне четкий и ясный: мы знаем о вашей роли в атаках на российскую территорию и о ваших планах, именно поэтому и вы должны знать, что на сей раз отсидеться не получится. За провокации против России придется отвечать всем причастным, а не только исполнителям в лице авантюрного режима Украины. И всем было бы лучше не доводить до крайности.

https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html

https://ria.ru/20250605/popytki-2021008805.html

https://ria.ru/20250605/fsb--2021014048.html

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аналитика, россия, великобритания, украина, в мире