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В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин - РИА Новости, 09.06.2025
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20:00 09.06.2025 (обновлено: 20:01 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/bpla-2021879278.html
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин - РИА Новости, 09.06.2025
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин
Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:00:00+03:00
2025-06-09T20:01:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино дрон сдетонировал на стоянке — повреждены три автобуса и семь машин. От удара второго FPV-дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. Вследствие детонации третьего беспилотника пробита кровля здания социального объекта. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника загорелись грузовой и легковой автомобили, а также сухая трава — пожарными расчётами огонь ликвидирован. В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон ударил по частному домовладению", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от детонации двух FPV-дронов загорелся частный дом. В селе Берёзовка Борисовского района от удара дрона огнём уничтожен автомобиль. "По предварительной информации, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин

Гладков: в Шебекино при ударе дрона повреждены три автобуса и восемь машин

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон сдетонировал на стоянке — повреждены три автобуса и семь машин. От удара второго FPV-дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. Вследствие детонации третьего беспилотника пробита кровля здания социального объекта. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника загорелись грузовой и легковой автомобили, а также сухая трава — пожарными расчётами огонь ликвидирован. В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон ударил по частному домовладению", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от детонации двух FPV-дронов загорелся частный дом. В селе Берёзовка Борисовского района от удара дрона огнём уничтожен автомобиль.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожили более восьми видов украинских БПЛА
Вчера, 14:06
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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