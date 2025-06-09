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В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин - РИА Новости, 09.06.2025
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин
Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:00:00+03:00
2025-06-09T20:00:00+03:00
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происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино дрон сдетонировал на стоянке — повреждены три автобуса и семь машин. От удара второго FPV-дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. Вследствие детонации третьего беспилотника пробита кровля здания социального объекта. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника загорелись грузовой и легковой автомобили, а также сухая трава — пожарными расчётами огонь ликвидирован. В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон ударил по частному домовладению", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от детонации двух FPV-дронов загорелся частный дом. В селе Берёзовка Борисовского района от удара дрона огнём уничтожен автомобиль. "По предварительной информации, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино при ударе дрона повредили три автобуса и восемь машин
Гладков: в Шебекино при ударе дрона повреждены три автобуса и восемь машин