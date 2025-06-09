Рейтинг@Mail.ru
Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.06.2025 (обновлено: 08:56 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/bpla-2021702322.html
Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников
Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над семью регионами страны, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:35:00+03:00
2025-06-09T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
нижегородская область
орловская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269143_144:0:2927:1566_1920x0_80_0_0_eff12c60331bf05950a68913128bb23a.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над семью регионами страны, сообщили в Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил о попытке атаки украинских БПЛА. Два беспилотника упали на территории АО "ВНИИР", производство временно приостановили. Кроме того, по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал о падении БПЛА на придомовой территории, по предварительным данным, пострадавших нет. В Воронежской области при падении беспилотника оказалась повреждена газовая труба, без газоснабжения остались 22 абонента.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647484.html
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
россия
нижегородская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ea678b816674c19191a90509660204c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижегородская область, орловская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Нижегородская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины

Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над семью регионами страны, сообщили в Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ раскрыли, какой автомобильный гигант будет производить БПЛА на Украине
Вчера, 16:52
Бойцы сбили:
Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил о попытке атаки украинских БПЛА. Два беспилотника упали на территории АО "ВНИИР", производство временно приостановили. Кроме того, по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.
Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал о падении БПЛА на придомовой территории, по предварительным данным, пострадавших нет. В Воронежской области при падении беспилотника оказалась повреждена газовая труба, без газоснабжения остались 22 абонента.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Вчера, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНижегородская областьОрловская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала