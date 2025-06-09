https://ria.ru/20250609/bpla-2021702322.html

Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников

Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025

Над семью регионами сбили за ночь 49 беспилотников

Дежурные средства ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над семью регионами страны, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:35:00+03:00

2025-06-09T06:35:00+03:00

2025-06-09T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

нижегородская область

орловская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над семью регионами страны, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил о попытке атаки украинских БПЛА. Два беспилотника упали на территории АО "ВНИИР", производство временно приостановили. Кроме того, по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал о падении БПЛА на придомовой территории, по предварительным данным, пострадавших нет. В Воронежской области при падении беспилотника оказалась повреждена газовая труба, без газоснабжения остались 22 абонента.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647484.html

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

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россия, нижегородская область, орловская область, вооруженные силы украины