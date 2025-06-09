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Блогеру, обвиняемому в клевете на Богомаза, продлили арест - РИА Новости, 09.06.2025
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22:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/bloger-2021898207.html
Блогеру, обвиняемому в клевете на Богомаза, продлили арест
Блогеру, обвиняемому в клевете на Богомаза, продлили арест - РИА Новости, 09.06.2025
Блогеру, обвиняемому в клевете на Богомаза, продлили арест
Блогеру Сергею Маслову, обвиняемому в клевете на губернатора Брянской области Александра Богомаза и реабилитации нацизма, продлили арест до 26 ноября 2025 года, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:52:00+03:00
2025-06-09T22:52:00+03:00
происшествия
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ТУЛА, 9 июн – РИА Новости. Блогеру Сергею Маслову, обвиняемому в клевете на губернатора Брянской области Александра Богомаза и реабилитации нацизма, продлили арест до 26 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. В апреле пресс-служба судов Брянской области сообщала, что Маслова обвиняют в распространении в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора региона, а также унижающих честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В пресс-службе СУСК РФ по региону уточняли, что видеозапись с заведомо ложными сведениями обвиняемый разместил в общем доступе в мессенджере и на видеохостинге в апреле 2024 года. До 18 апреля 2025 года он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако дважды нарушил меру пресечения, поэтому суд изменил ее на заключение под стражу. "Дело в отношении Маслова поступило в Брянский областной суд для рассмотрения по существу. Постановлением Брянского областного суда от 9 июня 2025 года мера пресечения Маслову в виде заключения под стражу оставлена без изменения и продлена на 6 месяцев, то есть по 26 ноября 2025 года", - сообщил представитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области. В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.
https://ria.ru/20250416/shpak-2011554571.html
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происшествия, брянская область, россия, германия, александр богомаз, брянский областной суд, youtube
Происшествия, Брянская область, Россия, Германия, Александр Богомаз, Брянский областной суд, YouTube
Блогеру, обвиняемому в клевете на Богомаза, продлили арест

Арестованному по делу о клевете на Богомаза блогеру продлили арест до 26 ноября

© Фото : СК РФ по Брянской областиБлогер Сергей Маслов
Блогер Сергей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : СК РФ по Брянской области
Блогер Сергей Маслов. Архивное фото
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ТУЛА, 9 июн – РИА Новости. Блогеру Сергею Маслову, обвиняемому в клевете на губернатора Брянской области Александра Богомаза и реабилитации нацизма, продлили арест до 26 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
В апреле пресс-служба судов Брянской области сообщала, что Маслова обвиняют в распространении в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора региона, а также унижающих честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В пресс-службе СУСК РФ по региону уточняли, что видеозапись с заведомо ложными сведениями обвиняемый разместил в общем доступе в мессенджере и на видеохостинге в апреле 2024 года. До 18 апреля 2025 года он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако дважды нарушил меру пресечения, поэтому суд изменил ее на заключение под стражу.
«
"Дело в отношении Маслова поступило в Брянский областной суд для рассмотрения по существу. Постановлением Брянского областного суда от 9 июня 2025 года мера пресечения Маслову в виде заключения под стражу оставлена без изменения и продлена на 6 месяцев, то есть по 26 ноября 2025 года", - сообщил представитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.
В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияГерманияАлександр БогомазБрянский областной судYouTube
 
 
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