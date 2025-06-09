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Территории близ трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 - Бирюков - РИА Новости, 09.06.2025
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09:00 09.06.2025 (обновлено: 12:22 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/biryukov-2021724924.html
Территории близ трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 - Бирюков
Территории близ трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 - Бирюков - РИА Новости, 09.06.2025
Территории близ трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 - Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле трех станций Московского метрополитена, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:00:00+03:00
2025-06-09T12:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московский метрополитен
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле трех станций Московского метрополитена, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к трем станциям метро. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. На всех трех станциях - "Достоевская", "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская" - пройдет второй этап благоустройства", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в границы работ возле строящейся станции метро "Достоевская" Кольцевой линии вошли Олимпийский проспект, улицы Щепкина, Дурова и Селезневская, переулки Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский. Там оптимизируют геометрию улиц, расширив по возможности пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части уложат новый асфальт, установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах. Для автомобилистов организуют парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта смонтируют современные остановочные павильоны. "Возле станции "Университет Дружбы Народов" работы проходят на улице Островитянова. Там заменят покрытия тротуаров и проезжей части, установят новые фонари. Около метро "Корниловская" обустроят удобные пешеходные маршруты и подъезды для машин", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.
https://ria.ru/20250607/biryukov-2021493490.html
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москва, петр бирюков, московский метрополитен, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московский метрополитен, Общество, Городское хозяйство Москвы
Территории близ трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 - Бирюков

Бирюков: территории возле трех станций метро благоустроят в Москве в 2025 г.

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение
Проектное решение - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проектное решение. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле трех станций Московского метрополитена, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к трем станциям метро. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. На всех трех станциях - "Достоевская", "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская" - пройдет второй этап благоустройства", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве
7 июня, 12:31
Заместитель мэра отметил, что в границы работ возле строящейся станции метро "Достоевская" Кольцевой линии вошли Олимпийский проспект, улицы Щепкина, Дурова и Селезневская, переулки Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский. Там оптимизируют геометрию улиц, расширив по возможности пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части уложат новый асфальт, установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах. Для автомобилистов организуют парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта смонтируют современные остановочные павильоны.
"Возле станции "Университет Дружбы Народов" работы проходят на улице Островитянова. Там заменят покрытия тротуаров и проезжей части, установят новые фонари. Около метро "Корниловская" обустроят удобные пешеходные маршруты и подъезды для машин", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосковский метрополитенОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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