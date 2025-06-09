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В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым - РИА Новости, 09.06.2025
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06:21 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/bilety-2021701625.html
В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым
В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым - РИА Новости, 09.06.2025
В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:21:00+03:00
2025-06-09T06:21:00+03:00
республика крым
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении. В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики. Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.
https://ria.ru/20250606/mironov-2021211674.html
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республика крым, госдума рф
Республика Крым, Госдума РФ
В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

Миронов попросил ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении.
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В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики.
Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.
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Республика КрымГосдума РФ
 
 
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