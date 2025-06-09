https://ria.ru/20250609/bilety-2021701625.html

В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым - РИА Новости, 09.06.2025

В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:21:00+03:00

2025-06-09T06:21:00+03:00

2025-06-09T06:21:00+03:00

республика крым

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении. В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики. Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.

https://ria.ru/20250606/mironov-2021211674.html

https://ria.ru/20250515/mironov-2017017088.html

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республика крым, госдума рф